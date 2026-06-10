VM 2026 starter i morgen: Alt du trenger å vite om åpningsseremonien med Shakira

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Det er offisielt én dag igjen til VM 2026 starter: 11. juni 2026 starter gruppespillet med åpningsseremonien i Mexico City, med en kamp mellom vertslandene Mexico og Sør-Afrika, som starter kl. 21:00 CEST, 20:00 BST.

Men torsdagens kamp vil også være interessant fordi det blir den (første) åpningsseremonien, som det er bekreftet vil inneholde musikalske opptredener. Shakira, som har komponert turneringens offisielle sang, Dai Dai, skal opptre sammen med den nigerianske sangeren Burna Boy.

Åpningsseremonien starter halvannen time før avspark (kl. 19.30 CEST, 18.30 BST torsdag 11. juni).

To andre åpningsseremonier i Canada og USA

Det blir to andre åpningsseremonier for de første kampene i Canada (mot Bosnia-Hercegovina kl. 21:00 CEST, 20:00 BST fredag, i Toronto) og den første kampen i USA (mot Paraguay, kl. 03:00 CEST, 02:00 BST lørdag i Los Angeles), som også vil ha musikalske opptredener: Michael Buble og Alanis Morissette i Canada og Katy Perry og Future i USA.

Åpningsseremoniene er produsert av den italienske produsenten Marco Balich, som også jobbet med åpningsseremonien til vinter-OL i Milano-Cortina.

Shakira skal også opptre i pauseshowet under VM-finalen 19. juli, sammen med Madonna og BTS.

Gruppespillet i VM blir det lengste noensinne, med 72 kamper frem til 27. juni. I løpet av helgen debuterer de andre vertslandene Canada og USA, samt land som Brasil, Marokko, Tyskland, Nederland, Japan og selvfølgelig Curaçao, det minste landet som noensinne har deltatt i et VM, med knapt 150 000 innbyggere.