VM 2026 starter med begivenhetsrike kamper: første åpningskamp med tre røde kort, Mexico leder gruppe A

HQ

VM 2026 startet med to underholdende og begivenhetsrike kamper. Etter en åpningsseremoni med opptreden av Shakira endte åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika på det ikoniske Azteca-stadionet i Mexico City, en gjentakelse av åpningskampen i VM 2010 (som Spania vant), 2-0 til hjemmelaget. Dette var første gang siden 1930 og syv tidligere utgaver at Mexico vant åpningskampen i turneringen.

Det markerte også en utrolig milepæl: første gang en åpningskamp i et VM hadde tre røde kort, og Sør-Afrika ble også det første laget siden 2006 som fikk to røde kort i en VM-kamp.

Fansen elsket å se hvordan Julián Quiñones ga Mexico en tidlig ledelse, og tidlig i andre omgang fikk de overtall da Yaya Sithole ble utvist. Raúl Jiménez scoret det andre målet og sikret en komfortabel seier som gjorde dem til ledere i gruppe A.

Fire timer senere kom Sør-Korea tilbake fra bakstand og beseiret Tsjekkia, med mål av Hwang In-beom og Oh Hyeon-gyuon. Kampen endte 2-1 i Guadalajara, og Sør-Korea er i samme gruppe som Mexico og Sør-Afrika. Men mens åpningskampen hadde over 80 000 tilskuere som fylte hele stadionet, hadde den andre kampen en rapportert tilskuertall på 46 000, med mange tomme seter, noe som allerede ga et dårlig inntrykk av turneringen, etter kontroversen om oppblåste billettpriser som har priset ut fans og familier.

Neste gang feirer VM sin andre åpningsseremoni, i kveld kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, med en kamp mellom Canada og Bosnia-Hercegovina. Deretter, kl. 03:00 CEST, 02:00 BST lørdag, debuterer USA mot Paraguay.