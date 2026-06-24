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Sport

VM 2026-tabellen etter 2. kampdag i gruppespillet (onsdag 24. juni), lag som ville blitt slått ut

Dette er lagene som ville kvalifisere seg og bli slått ut hvis gruppespillet avsluttet i dag.

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Den andre kampdagen i VM-gruppespillet er over. Den tredje runden starter umiddelbart på onsdag, med kamper som pågår til lørdag 27. juni (søndag europeisk tid), og alle kampene i hver gruppe spilles samtidig (her er tidspunktene for kampene).

Under tirsdagens kamper sikret et nytt lag seg plass i 32-delsfinalen, nemlig Colombia, som slo DR Kongo 1–0 og leder nå gruppe K foran Portugal; og ett lag ble

slått ut

, nemlig Panama, som tapte mot Kroatia og også tapte mot Ghana i sin første kamp i gruppe I.

Lag som er sikret videre avansement og lag som er slått ut av VM:

Akkurat nå er de eneste lagene som med sikkerhet vet at de er videre til 32-delsfinalen Mexico, USA, Tyskland, Argentina, Frankrike, Norge og Colombia; mens lagene som er bekreftet utslått før den tredje kampen er Haiti, Tyrkia, Tunisia, Jordan og Panama.

De fleste vil imidlertid kvalifisere seg: av de 48 lagene som er med på dette stadiet, vil 32 gå videre: 12 gruppevinnere, 12 nummer to-lag og 8 lag på tredjeplass, i henhold til en rangering blant de som ender på tredjeplass basert på poeng, samlet målforskjell og samlet antall scorede mål

Hvis gruppespillet hadde avsluttet i dag, ville alle lagene på første- og andreplass gått videre, og alle lagene på tredjeplass ville også gått videre, bortsett fra: Bosnia-Hercegovina, Ecuador, Senegal og DR Kongo er for øyeblikket de fire dårligst plasserte lagene på tredjeplass. Sør-Afrika, Qatar, Haiti, Tyrkia, Curaçao, Tunisia, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Usbekistan og Panama er nå lagene på fjerdeplass.

Stillingen i VM-gruppespillet etter 2. runde:

Gruppe A


  1. Mexico: 6 poeng, målforskjell +3

  2. Sør-Korea: 3 poeng, målforskjell 0

  3. Tsjekkia: 1 poeng, målforskjell -1

  4. Sør-Afrika: 1 poeng, målforskjell -2

Gruppe B


  1. Canada: 4 poeng, målforskjell +6

  2. Sveits: 4 poeng, målforskjell +3

  3. Bosnia-Hercegovina: 1 poeng, målforskjell -3

  4. Qatar: 1 poeng, målforskjell -6

Gruppe C


  1. Brasil: 4 poeng, målforskjell +3

  2. Marokko: 4 poeng, målforskjell +1

  3. Skottland: 3 poeng, målforskjell 0

  4. Haiti: 0 poeng, målforskjell -4

Gruppe D


  1. USA: 6 poeng, målforskjell +5

  2. Australia: 3 poeng, målforskjell 0

  3. Paraguay: 3 poeng, målforskjell -2

  4. Tyrkia: 0 poeng, målforskjell -3

Gruppe E


  1. Tyskland: 6 poeng, målforskjell +7

  2. Elfenbenskysten: 3 poeng, målforskjell 0

  3. Ecuador: 1 poeng, målforskjell -1

  4. Curaçao: 1 poeng, målforskjell -6

Gruppe F


  1. Nederland: 4 poeng, målforskjell +4

  2. Japan: 4 poeng, målforskjell +4

  3. Sverige: 3 poeng, målforskjell 0

  4. Tunisia: 0 poeng, målforskjell -8

Gruppe G


  1. Egypt: 4 poeng, målforskjell +2

  2. Iran: 2 poeng, målforskjell 0

  3. Belgia: 2 poeng, målforskjell 0

  4. New Zealand: 1 poeng, målforskjell -2

Gruppe H


  1. Spania: 4 poeng, målforskjell +4

  2. Uruguay: 2 poeng, målforskjell 0

  3. Kapp Verde: 2 poeng, målforskjell 0

  4. Saudi-Arabia: 1 poeng, målforskjell -4

Gruppe I


  1. Frankrike: 6 poeng, målforskjell +5

  2. Norge: 6 poeng, målforskjell +4

  3. Senegal: 0 poeng, målforskjell -3

  4. Irak: 0 poeng, målforskjell -6

Gruppe J


  1. Argentina: 6 poeng, målforskjell +5

  2. Østerrike: 3 poeng, målforskjell 0

  3. Algerie: 3 poeng, målforskjell -2

  4. Jordan: 0 poeng, målforskjell -3

Gruppe K


  1. Colombia: 6 poeng, målforskjell +3

  2. Portugal: 4 poeng, målforskjell +5

  3. DR Kongo: 1 poeng, målforskjell -1

  4. Usbekistan: 0 poeng, målforskjell -7

Gruppe L


  1. England: 4 poeng, målforskjell +2

  2. Ghana: 4 poeng, målforskjell +1

  3. Kroatia: 3 poeng, målforskjell -1

  4. Panama: 0 poeng, målforskjell -2

VM 2026-tabellen etter 2. kampdag i gruppespillet (onsdag 24. juni), lag som ville blitt slått ut
Freer / Shutterstock

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