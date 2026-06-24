VM 2026-tabellen etter 2. kampdag i gruppespillet (onsdag 24. juni), lag som ville blitt slått ut
Dette er lagene som ville kvalifisere seg og bli slått ut hvis gruppespillet avsluttet i dag.
Den andre kampdagen i VM-gruppespillet er over. Den tredje runden starter umiddelbart på onsdag, med kamper som pågår til lørdag 27. juni (søndag europeisk tid), og alle kampene i hver gruppe spilles samtidig (her er tidspunktene for kampene).
Under tirsdagens kamper sikret et nytt lag seg plass i 32-delsfinalen, nemlig Colombia, som slo DR Kongo 1–0 og leder nå gruppe K foran Portugal; og ett lag ble
slått ut, nemlig Panama, som tapte mot Kroatia og også tapte mot Ghana i sin første kamp i gruppe I.
Lag som er sikret videre avansement og lag som er slått ut av VM:
Akkurat nå er de eneste lagene som med sikkerhet vet at de er videre til 32-delsfinalen Mexico, USA, Tyskland, Argentina, Frankrike, Norge og Colombia; mens lagene som er bekreftet utslått før den tredje kampen er Haiti, Tyrkia, Tunisia, Jordan og Panama.
De fleste vil imidlertid kvalifisere seg: av de 48 lagene som er med på dette stadiet, vil 32 gå videre: 12 gruppevinnere, 12 nummer to-lag og 8 lag på tredjeplass, i henhold til en rangering blant de som ender på tredjeplass basert på poeng, samlet målforskjell og samlet antall scorede mål
Hvis gruppespillet hadde avsluttet i dag, ville alle lagene på første- og andreplass gått videre, og alle lagene på tredjeplass ville også gått videre, bortsett fra: Bosnia-Hercegovina, Ecuador, Senegal og DR Kongo er for øyeblikket de fire dårligst plasserte lagene på tredjeplass. Sør-Afrika, Qatar, Haiti, Tyrkia, Curaçao, Tunisia, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Usbekistan og Panama er nå lagene på fjerdeplass.
Stillingen i VM-gruppespillet etter 2. runde:
Gruppe A
- Mexico: 6 poeng, målforskjell +3
- Sør-Korea: 3 poeng, målforskjell 0
- Tsjekkia: 1 poeng, målforskjell -1
- Sør-Afrika: 1 poeng, målforskjell -2
Gruppe B
- Canada: 4 poeng, målforskjell +6
- Sveits: 4 poeng, målforskjell +3
- Bosnia-Hercegovina: 1 poeng, målforskjell -3
- Qatar: 1 poeng, målforskjell -6
Gruppe C
- Brasil: 4 poeng, målforskjell +3
- Marokko: 4 poeng, målforskjell +1
- Skottland: 3 poeng, målforskjell 0
- Haiti: 0 poeng, målforskjell -4
Gruppe D
- USA: 6 poeng, målforskjell +5
- Australia: 3 poeng, målforskjell 0
- Paraguay: 3 poeng, målforskjell -2
- Tyrkia: 0 poeng, målforskjell -3
Gruppe E
- Tyskland: 6 poeng, målforskjell +7
- Elfenbenskysten: 3 poeng, målforskjell 0
- Ecuador: 1 poeng, målforskjell -1
- Curaçao: 1 poeng, målforskjell -6
Gruppe F
- Nederland: 4 poeng, målforskjell +4
- Japan: 4 poeng, målforskjell +4
- Sverige: 3 poeng, målforskjell 0
- Tunisia: 0 poeng, målforskjell -8
Gruppe G
- Egypt: 4 poeng, målforskjell +2
- Iran: 2 poeng, målforskjell 0
- Belgia: 2 poeng, målforskjell 0
- New Zealand: 1 poeng, målforskjell -2
Gruppe H
- Spania: 4 poeng, målforskjell +4
- Uruguay: 2 poeng, målforskjell 0
- Kapp Verde: 2 poeng, målforskjell 0
- Saudi-Arabia: 1 poeng, målforskjell -4
Gruppe I
- Frankrike: 6 poeng, målforskjell +5
- Norge: 6 poeng, målforskjell +4
- Senegal: 0 poeng, målforskjell -3
- Irak: 0 poeng, målforskjell -6
Gruppe J
- Argentina: 6 poeng, målforskjell +5
- Østerrike: 3 poeng, målforskjell 0
- Algerie: 3 poeng, målforskjell -2
- Jordan: 0 poeng, målforskjell -3
Gruppe K
- Colombia: 6 poeng, målforskjell +3
- Portugal: 4 poeng, målforskjell +5
- DR Kongo: 1 poeng, målforskjell -1
- Usbekistan: 0 poeng, målforskjell -7
Gruppe L
- England: 4 poeng, målforskjell +2
- Ghana: 4 poeng, målforskjell +1
- Kroatia: 3 poeng, målforskjell -1
- Panama: 0 poeng, målforskjell -2