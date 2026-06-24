VM 2026-tabellen etter 2. kampdag i gruppespillet (onsdag 24. juni), lag som ville blitt slått ut

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Den andre kampdagen i VM-gruppespillet er over. Den tredje runden starter umiddelbart på onsdag, med kamper som pågår til lørdag 27. juni (søndag europeisk tid), og alle kampene i hver gruppe spilles samtidig (her er tidspunktene for kampene).

Under tirsdagens kamper sikret et nytt lag seg plass i 32-delsfinalen, nemlig Colombia, som slo DR Kongo 1–0 og leder nå gruppe K foran Portugal; og ett lag ble

slått ut

, nemlig Panama, som tapte mot Kroatia og også tapte mot Ghana i sin første kamp i gruppe I.

Lag som er sikret videre avansement og lag som er slått ut av VM:

Akkurat nå er de eneste lagene som med sikkerhet vet at de er videre til 32-delsfinalen Mexico, USA, Tyskland, Argentina, Frankrike, Norge og Colombia; mens lagene som er bekreftet utslått før den tredje kampen er Haiti, Tyrkia, Tunisia, Jordan og Panama.

De fleste vil imidlertid kvalifisere seg: av de 48 lagene som er med på dette stadiet, vil 32 gå videre: 12 gruppevinnere, 12 nummer to-lag og 8 lag på tredjeplass, i henhold til en rangering blant de som ender på tredjeplass basert på poeng, samlet målforskjell og samlet antall scorede mål

Hvis gruppespillet hadde avsluttet i dag, ville alle lagene på første- og andreplass gått videre, og alle lagene på tredjeplass ville også gått videre, bortsett fra: Bosnia-Hercegovina, Ecuador, Senegal og DR Kongo er for øyeblikket de fire dårligst plasserte lagene på tredjeplass. Sør-Afrika, Qatar, Haiti, Tyrkia, Curaçao, Tunisia, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Usbekistan og Panama er nå lagene på fjerdeplass.

Stillingen i VM-gruppespillet etter 2. runde:

Gruppe A



Mexico: 6 poeng, målforskjell +3

Sør-Korea: 3 poeng, målforskjell 0

Tsjekkia: 1 poeng, målforskjell -1

Sør-Afrika: 1 poeng, målforskjell -2



Gruppe B



Canada: 4 poeng, målforskjell +6

Sveits: 4 poeng, målforskjell +3

Bosnia-Hercegovina: 1 poeng, målforskjell -3

Qatar: 1 poeng, målforskjell -6



Gruppe C



Brasil: 4 poeng, målforskjell +3

Marokko: 4 poeng, målforskjell +1

Skottland: 3 poeng, målforskjell 0

Haiti: 0 poeng, målforskjell -4



Gruppe D



USA: 6 poeng, målforskjell +5

Australia: 3 poeng, målforskjell 0

Paraguay: 3 poeng, målforskjell -2

Tyrkia: 0 poeng, målforskjell -3



Gruppe E



Tyskland: 6 poeng, målforskjell +7

Elfenbenskysten: 3 poeng, målforskjell 0

Ecuador: 1 poeng, målforskjell -1

Curaçao: 1 poeng, målforskjell -6



Gruppe F



Nederland: 4 poeng, målforskjell +4

Japan: 4 poeng, målforskjell +4

Sverige: 3 poeng, målforskjell 0

Tunisia: 0 poeng, målforskjell -8



Gruppe G



Egypt: 4 poeng, målforskjell +2

Iran: 2 poeng, målforskjell 0

Belgia: 2 poeng, målforskjell 0

New Zealand: 1 poeng, målforskjell -2



Gruppe H



Spania: 4 poeng, målforskjell +4

Uruguay: 2 poeng, målforskjell 0

Kapp Verde: 2 poeng, målforskjell 0

Saudi-Arabia: 1 poeng, målforskjell -4



Gruppe I



Frankrike: 6 poeng, målforskjell +5

Norge: 6 poeng, målforskjell +4

Senegal: 0 poeng, målforskjell -3

Irak: 0 poeng, målforskjell -6



Gruppe J



Argentina: 6 poeng, målforskjell +5

Østerrike: 3 poeng, målforskjell 0

Algerie: 3 poeng, målforskjell -2

Jordan: 0 poeng, målforskjell -3



Gruppe K



Colombia: 6 poeng, målforskjell +3

Portugal: 4 poeng, målforskjell +5

DR Kongo: 1 poeng, målforskjell -1

Usbekistan: 0 poeng, målforskjell -7



Gruppe L



England: 4 poeng, målforskjell +2

Ghana: 4 poeng, målforskjell +1

Kroatia: 3 poeng, målforskjell -1

Panama: 0 poeng, målforskjell -2

