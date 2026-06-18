VM 2026-tabellen etter uke 1, kamptider for 2. serierunde (18.–24. juni)

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VM 2026 har fullført den første kampdagen i gruppespillet. Fra i dag, torsdag 18. juni, starter den andre kampdagen med Tsjekkia mot Sør-Afrika og Sveits mot Bosnia-Hercegovina på ettermiddagen/kvelden, og Canada mot Qatar og Mexico mot Sør-Korea om natten/tidlig fredag morgen.

Det gjenstår fortsatt to kamper i hver gruppe, og alt kan endre seg, men så langt har det vært klare vinnere og tapere i disse første kampene. Dette er den nåværende stillingen i alle de 12 VM-gruppene:

Tabellen for VM-gruppespillet etter kampdag 2:

Gruppe A



Mexico — 3 poeng, målforskjell +2

Sør-Korea — 3 poeng, målforskjell +1

Tsjekkia — 0 poeng, målforskjell -1

Sør-Afrika — 0 poeng, målforskjell -2



Gruppe B



Sveits — 1 poeng, målforskjell 0

Canada — 1 poeng, målforskjell 0

Qatar — 1 poeng, målforskjell 0

Bosnia-Hercegovina — 1 poeng, målforskjell 0



Gruppe C



Skottland — 3 poeng, målforskjell +1

Marokko — 1 poeng, målforskjell 0

Brasil — 1 poeng, målforskjell 0

Haiti — 0 poeng, målforskjell -1



Gruppe D



USA — 3 poeng, målforskjell +3

Australia — 3 poeng, målforskjell +2

Tyrkia — 0 poeng, målforskjell -2

Paraguay — 0 poeng, målforskjell -3



Gruppe E



Tyskland — 3 poeng, målforskjell +6

Elfenbenskysten — 3 poeng, målforskjell +1

Ecuador — 0 poeng, målforskjell -1

Curaçao — 0 poeng, målforskjell -6



Gruppe F



Sverige — 3 poeng, målforskjell +4

Japan — 1 poeng, målforskjell 0

Nederland — 1 poeng, målforskjell 0

Tunisia — 0 poeng, målforskjell -4



Gruppe G



New Zealand — 1 poeng, målforskjell 0

Iran — 1 poeng, målforskjell 0

Belgia — 1 poeng, målforskjell 0

Egypt — 1 poeng, målforskjell 0



Gruppe H



Uruguay — 1 poeng, målforskjell 0

Saudi-Arabia — 1 poeng, målforskjell 0

Spania — 1 poeng, målforskjell 0

Kapp Verde — 1 poeng, målforskjell 0



Gruppe I



Norge — 3 poeng, målforskjell +3

Frankrike — 3 poeng, målforskjell +2

Senegal — 0 poeng, målforskjell -2

Irak — 0 poeng, målforskjell -3



Gruppe J



Argentina — 3 poeng, målforskjell +3

Østerrike — 3 poeng, målforskjell +2

Jordan — 0 poeng, målforskjell -2

Algerie — 0 poeng, målforskjell -3



Gruppe K



Colombia — 3 poeng, målforskjell +2

DR Kongo — 1 poeng, målforskjell 0

Portugal — 1 poeng, målforskjell 0

Usbekistan — 0 poeng, målforskjell -2



Gruppe L



England — 3 poeng, målforskjell +2

Ghana — 3 poeng, målforskjell +1

Panama — 0 poeng, målforskjell -1

Kroatia — 0 poeng, målforskjell -2



Hvis du ikke vil gå glipp av noe, får du her en oppsummering av hva som skjer i VM-kampdag 2, fra torsdag 18. juni til onsdag 24. juni.

VM-kampdag 2

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gruppespillet

Torsdag 18. juni



Gruppe A: Tsjekkia mot Sør-Afrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA



Gruppe B: Sveits mot Bosnia-Hercegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA



Fredag 19. juni



Gruppe B: Canada mot Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST – torsdag natt), Vancouver, Canada



Gruppe A: Mexico mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico



Gruppe D: USA mot Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA



Lørdag 20. juni



Gruppe C: Skottland mot Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – fredag), Foxborough, USA



Gruppe C: Brasil mot Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA



Gruppe D: Tyrkia mot Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppe F: Nederland mot Sverige (kl. 19.00 CEST, kl. 18.00 BST), Houston, USA



Gruppe E: Tyskland mot Elfenbenskysten (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Toronto, Canada



Søndag 21. juni



Gruppe E: Ecuador mot Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA



Gruppe F: Tunisia mot Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico



Gruppe H: Spania mot Saudi-Arabia (kl. 18.00 CEST, kl. 17.00 BST), Atlanta, USA



Gruppe G: Belgia mot Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA



Mandag 22. juni



Gruppe H: Uruguay mot Kapp Verde (00:00 CEST, 23:00 BST – søndag kveld), Miami, USA



Gruppe G: New Zealand mot Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada



Gruppe J: Argentina mot Østerrike (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA



Gruppe I: Frankrike mot Irak (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA



Tirsdag 23. juni



Gruppe I: Norge mot Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada



Gruppe J: Jordan mot Algerie (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppe K: Portugal mot Usbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA



Gruppe L: England mot Ghana (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Foxborough, USA



Onsdag 24. juni



Gruppe L: Panama mot Kroatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA



Gruppe K: Colombia mot DR Kongo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico

