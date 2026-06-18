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VM 2026-tabellen etter uke 1, kamptider for 2. serierunde (18.–24. juni)

Hvem ligger best an i VM etter uke 1 av gruppespillet?

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VM 2026 har fullført den første kampdagen i gruppespillet. Fra i dag, torsdag 18. juni, starter den andre kampdagen med Tsjekkia mot Sør-Afrika og Sveits mot Bosnia-Hercegovina på ettermiddagen/kvelden, og Canada mot Qatar og Mexico mot Sør-Korea om natten/tidlig fredag morgen.

Det gjenstår fortsatt to kamper i hver gruppe, og alt kan endre seg, men så langt har det vært klare vinnere og tapere i disse første kampene. Dette er den nåværende stillingen i alle de 12 VM-gruppene:

Tabellen for VM-gruppespillet etter kampdag 2:

Gruppe A


  1. Mexico — 3 poeng, målforskjell +2

  2. Sør-Korea — 3 poeng, målforskjell +1

  3. Tsjekkia — 0 poeng, målforskjell -1

  4. Sør-Afrika — 0 poeng, målforskjell -2

Gruppe B


  1. Sveits — 1 poeng, målforskjell 0

  2. Canada — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Qatar — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Bosnia-Hercegovina — 1 poeng, målforskjell 0

Gruppe C


  1. Skottland — 3 poeng, målforskjell +1

  2. Marokko — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Brasil — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Haiti — 0 poeng, målforskjell -1

Gruppe D


  1. USA — 3 poeng, målforskjell +3

  2. Australia — 3 poeng, målforskjell +2

  3. Tyrkia — 0 poeng, målforskjell -2

  4. Paraguay — 0 poeng, målforskjell -3

Gruppe E


  1. Tyskland — 3 poeng, målforskjell +6

  2. Elfenbenskysten — 3 poeng, målforskjell +1

  3. Ecuador — 0 poeng, målforskjell -1

  4. Curaçao — 0 poeng, målforskjell -6

Gruppe F


  1. Sverige — 3 poeng, målforskjell +4

  2. Japan — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Nederland — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Tunisia — 0 poeng, målforskjell -4

Gruppe G


  1. New Zealand — 1 poeng, målforskjell 0

  2. Iran — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Belgia — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Egypt — 1 poeng, målforskjell 0

Gruppe H


  1. Uruguay — 1 poeng, målforskjell 0

  2. Saudi-Arabia — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Spania — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Kapp Verde — 1 poeng, målforskjell 0

Gruppe I


  1. Norge — 3 poeng, målforskjell +3

  2. Frankrike — 3 poeng, målforskjell +2

  3. Senegal — 0 poeng, målforskjell -2

  4. Irak — 0 poeng, målforskjell -3

Gruppe J


  1. Argentina — 3 poeng, målforskjell +3

  2. Østerrike — 3 poeng, målforskjell +2

  3. Jordan — 0 poeng, målforskjell -2

  4. Algerie — 0 poeng, målforskjell -3

Gruppe K


  1. Colombia — 3 poeng, målforskjell +2

  2. DR Kongo — 1 poeng, målforskjell 0

  3. Portugal — 1 poeng, målforskjell 0

  4. Usbekistan — 0 poeng, målforskjell -2

Gruppe L


  1. England — 3 poeng, målforskjell +2

  2. Ghana — 3 poeng, målforskjell +1

  3. Panama — 0 poeng, målforskjell -1

  4. Kroatia — 0 poeng, målforskjell -2

Hvis du ikke vil gå glipp av noe, får du her en oppsummering av hva som skjer i VM-kampdag 2, fra torsdag 18. juni til onsdag 24. juni.

VM-kampdag 2

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gruppespillet

Torsdag 18. juni


  • Gruppe A: Tsjekkia mot Sør-Afrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA

  • Gruppe B: Sveits mot Bosnia-Hercegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA

Fredag 19. juni


  • Gruppe B: Canada mot Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST – torsdag natt), Vancouver, Canada

  • Gruppe A: Mexico mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico

  • Gruppe D: USA mot Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA

Lørdag 20. juni


  • Gruppe C: Skottland mot Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – fredag), Foxborough, USA

  • Gruppe C: Brasil mot Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA

  • Gruppe D: Tyrkia mot Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA

  • Gruppe F: Nederland mot Sverige (kl. 19.00 CEST, kl. 18.00 BST), Houston, USA

  • Gruppe E: Tyskland mot Elfenbenskysten (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Toronto, Canada

Søndag 21. juni


  • Gruppe E: Ecuador mot Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA

  • Gruppe F: Tunisia mot Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico

  • Gruppe H: Spania mot Saudi-Arabia (kl. 18.00 CEST, kl. 17.00 BST), Atlanta, USA

  • Gruppe G: Belgia mot Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA

Mandag 22. juni


  • Gruppe H: Uruguay mot Kapp Verde (00:00 CEST, 23:00 BST – søndag kveld), Miami, USA

  • Gruppe G: New Zealand mot Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada

  • Gruppe J: Argentina mot Østerrike (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA

  • Gruppe I: Frankrike mot Irak (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA

Tirsdag 23. juni


  • Gruppe I: Norge mot Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada

  • Gruppe J: Jordan mot Algerie (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA

  • Gruppe K: Portugal mot Usbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA

  • Gruppe L: England mot Ghana (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Foxborough, USA

Onsdag 24. juni


  • Gruppe L: Panama mot Kroatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA

  • Gruppe K: Colombia mot DR Kongo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico

VM 2026-tabellen etter uke 1, kamptider for 2. serierunde (18.–24. juni)
FIFA

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