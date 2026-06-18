Sport
VM 2026-tabellen etter uke 1, kamptider for 2. serierunde (18.–24. juni)
Hvem ligger best an i VM etter uke 1 av gruppespillet?
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VM 2026 har fullført den første kampdagen i gruppespillet. Fra i dag, torsdag 18. juni, starter den andre kampdagen med Tsjekkia mot Sør-Afrika og Sveits mot Bosnia-Hercegovina på ettermiddagen/kvelden, og Canada mot Qatar og Mexico mot Sør-Korea om natten/tidlig fredag morgen.
Det gjenstår fortsatt to kamper i hver gruppe, og alt kan endre seg, men så langt har det vært klare vinnere og tapere i disse første kampene. Dette er den nåværende stillingen i alle de 12 VM-gruppene:
Tabellen for VM-gruppespillet etter kampdag 2:
Gruppe A
- Mexico — 3 poeng, målforskjell +2
- Sør-Korea — 3 poeng, målforskjell +1
- Tsjekkia — 0 poeng, målforskjell -1
- Sør-Afrika — 0 poeng, målforskjell -2
Gruppe B
- Sveits — 1 poeng, målforskjell 0
- Canada — 1 poeng, målforskjell 0
- Qatar — 1 poeng, målforskjell 0
- Bosnia-Hercegovina — 1 poeng, målforskjell 0
Gruppe C
- Skottland — 3 poeng, målforskjell +1
- Marokko — 1 poeng, målforskjell 0
- Brasil — 1 poeng, målforskjell 0
- Haiti — 0 poeng, målforskjell -1
Gruppe D
- USA — 3 poeng, målforskjell +3
- Australia — 3 poeng, målforskjell +2
- Tyrkia — 0 poeng, målforskjell -2
- Paraguay — 0 poeng, målforskjell -3
Gruppe E
- Tyskland — 3 poeng, målforskjell +6
- Elfenbenskysten — 3 poeng, målforskjell +1
- Ecuador — 0 poeng, målforskjell -1
- Curaçao — 0 poeng, målforskjell -6
Gruppe F
- Sverige — 3 poeng, målforskjell +4
- Japan — 1 poeng, målforskjell 0
- Nederland — 1 poeng, målforskjell 0
- Tunisia — 0 poeng, målforskjell -4
Gruppe G
- New Zealand — 1 poeng, målforskjell 0
- Iran — 1 poeng, målforskjell 0
- Belgia — 1 poeng, målforskjell 0
- Egypt — 1 poeng, målforskjell 0
Gruppe H
- Uruguay — 1 poeng, målforskjell 0
- Saudi-Arabia — 1 poeng, målforskjell 0
- Spania — 1 poeng, målforskjell 0
- Kapp Verde — 1 poeng, målforskjell 0
Gruppe I
- Norge — 3 poeng, målforskjell +3
- Frankrike — 3 poeng, målforskjell +2
- Senegal — 0 poeng, målforskjell -2
- Irak — 0 poeng, målforskjell -3
Gruppe J
- Argentina — 3 poeng, målforskjell +3
- Østerrike — 3 poeng, målforskjell +2
- Jordan — 0 poeng, målforskjell -2
- Algerie — 0 poeng, målforskjell -3
Gruppe K
- Colombia — 3 poeng, målforskjell +2
- DR Kongo — 1 poeng, målforskjell 0
- Portugal — 1 poeng, målforskjell 0
- Usbekistan — 0 poeng, målforskjell -2
Gruppe L
- England — 3 poeng, målforskjell +2
- Ghana — 3 poeng, målforskjell +1
- Panama — 0 poeng, målforskjell -1
- Kroatia — 0 poeng, målforskjell -2
Hvis du ikke vil gå glipp av noe, får du her en oppsummering av hva som skjer i VM-kampdag 2, fra torsdag 18. juni til onsdag 24. juni.
VM-kampdag 2
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gruppespillet
Torsdag 18. juni
- Gruppe A: Tsjekkia mot Sør-Afrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe B: Sveits mot Bosnia-Hercegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Fredag 19. juni
- Gruppe B: Canada mot Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST – torsdag natt), Vancouver, Canada
- Gruppe A: Mexico mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe D: USA mot Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Lørdag 20. juni
- Gruppe C: Skottland mot Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – fredag), Foxborough, USA
- Gruppe C: Brasil mot Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe D: Tyrkia mot Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe F: Nederland mot Sverige (kl. 19.00 CEST, kl. 18.00 BST), Houston, USA
- Gruppe E: Tyskland mot Elfenbenskysten (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Toronto, Canada
Søndag 21. juni
- Gruppe E: Ecuador mot Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Tunisia mot Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Gruppe H: Spania mot Saudi-Arabia (kl. 18.00 CEST, kl. 17.00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgia mot Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Mandag 22. juni
- Gruppe H: Uruguay mot Kapp Verde (00:00 CEST, 23:00 BST – søndag kveld), Miami, USA
- Gruppe G: New Zealand mot Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe J: Argentina mot Østerrike (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe I: Frankrike mot Irak (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Tirsdag 23. juni
- Gruppe I: Norge mot Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Gruppe J: Jordan mot Algerie (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal mot Usbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England mot Ghana (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), Foxborough, USA
Onsdag 24. juni
- Gruppe L: Panama mot Kroatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe K: Colombia mot DR Kongo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico