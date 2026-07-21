VM-dommeren i kampen mellom Spania og Portugal, Anthony Taylor, trekker seg tilbake og begrunner det med sterkt press og stor oppmerksomhet: Han ble en gang konfrontert av Mourinho

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Anthony Taylor, den 47 år gamle engelske dommeren som har dømt i Premier League siden 2010 og i internasjonale turneringer siden 2013, har trukket seg tilbake og begrunner det med sterkt press og konstant kritisk granskning. Hans siste kamp var 16-delsfinalen i VM mellom Portugal og Spania 6. juli, som endte 1–0 etter et mål av Mikel Merino.

Han kunngjorde dette i en uttalelse gjennom det engelske dommerorganet Pro Ref: «Å dømme på elitenivå har vært et enormt privilegium, men presset er intenst og granskningen er konstant. Tiden er nå inne for å trekke meg tilbake og se frem til overgangen til neste kapittel i karrieren min.»

Totalt har Taylor dømt 831 kamper, inkludert 432 Premier League-kamper, FA Cup-finalene i 2017 og 2020 og EFL Cup-finalen i 2015, samt kamper i VM i 2022 og 2026.

Mourinho konfronterte Taylor på en parkeringsplass i 2023

Han dømte også Europa League-finalen i 2023 mellom Roma og Sevilla. Da Roma tapte finalen, sa treneren José Mourinho at han var en skam, og konfronterte senere Taylor på parkeringsplassen ved stadionet, noe som resulterte i at den portugisiske treneren fikk en utestengelse på fire kamper. Senere fortalte dommeren at han hadde blitt fornærmet mens han var sammen med familien sin på flyplassen i Budapest.

I et intervju med BBC i fjor sa Taylor at VAR hadde skapt falske forventninger om at det ikke lenger ville forekomme feil, og han snakket om frykten for å mislykkes som mange dommere har.