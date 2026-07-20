VM-feiring i Madrid: Når starter det, hvilke musikalske opptredener blir det, og hvordan kan man se det direkte

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Spania har vunnet sitt andre VM, 16 år etter sin første tittel, og feiringen finner sted i Madrid i dag, mandag 20. juli. Spillerne ankom nettopp med fly fra New York, med lite eller ingen hvile etter en lang flytur, men overlykkelige etter å ha lagt til enda en stjerne på trøyene sine.

Flyet med spillerne landet rundt kl. 14.30 CEST på Madrid-Barajas flyplass, hvor det allerede ventet rundt 200–300 fans i håp om å få se dem. Deretter skal spillerne dra til Zarzuela-palasset for å hilse på kongefamilien, og så til Moncloa-palasset for å hilse på Spanias statsminister Pedro Sánchez.

Fra kl. 19.00 CEST starter det store øyeblikket: en buss vil frakte spillerne fra Moncloa til Plaza de Cibeles, hvor hovedfeiringen skal finne sted rundt kl. 21.00 CEST, og hvor 65 000 mennesker forventes å delta, ifølge offisielle anslag fra Madrids rådhus.

Musikkopptredener og hvordan du kan se feiringen direkte

På Cibeles, det sentrale stedet der det spanske landslaget vanligvis feirer titler, vil spillerne tale til fansen, og det forventes musikkopptredener fram til minst kl. 23.00 CEST, blant annet med følgende artister:



Arde Bogotá



Viva Suecia



Lola Índigo



Ana Mena



Aitana



De som ønsker å følge Spanias VM-feiring direkte, kan gjøre det hele ettermiddagen på RTVE Play.