VM-finaledommeren Slavko Vinčić kunngjør at han legger opp

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Slavko Vinčić, den 46 år gamle slovenske dommeren som dømte VM-finalen i 2026 mellom Spania og Argentina, har kunngjort at han legger opp. Det slovenske fotballforbundet (NZS) kunngjorde dette mandag: «En uke etter VM-finalen i USA har Slavko Vinčić offisielt avsluttet sin historiske dommerkarriere på toppnivå», og la til at han «har befestet sin status som en av de beste dommerne i historien.»

Vinčić ble kåret av Det internasjonale forbundet for fotballhistorie og statistikk (IFFHS) til verdensmesterskapets beste dommer for å ha opprettholdt «den klare og faste disiplinære kontrollen som kjennetegner elitedommervirksomhet», og mottok den prestisjetunge «Giulio Campanati»-prisen i Italia.

Vinčić begynte å dømme internasjonale kamper i 2010 og dømte under VM i 2022 og 2026, samt under EM i 2020 og 2024. Noen av de kjente kampene han dømte, inkluderer Champions League-finalen i 2024 mellom Borussia Dortmund og Real Madrid, Istanbul-derbyet mellom Fenerbahçe og Galatasaray i februar 2025, samt Europa League-finalen i 2022 mellom Eintracht Frankfurt og Rangers.

En annen av hans mest utfordrende kamper var en 0–0-uavgjort i klubb-VM i 2025 mellom River Plate og Monterrey den sommeren, som resulterte i ni gule kort og ett rødt kort.

Anthony Taylor, en annen kjent dommer som dømte under VM i 2026, trakk seg også tilbake og begrunnet det med intenst press og stor oppmerksomhet.