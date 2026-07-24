VM-finalen slår seerrekorder i USA og overgår andre kamper som NBA-finalen

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VM i 2026 burde ha bidratt til å gjøre «soccer» mer populært i USA og Canada. Det amerikanske landslagets fiasko, da de ble knust av Belgia med 4–1 etter den store kontroversen rundt Infantino, Trump og Balogun, kan ha skremt bort noen fans, men generelt sett er det klart at flere enn noensinne har fulgt med på kampene, spesielt finalen sist søndag mellom Spania og Argentina.

Ifølge rapporter har dette vært det mest sette VM i historien i USA, med nesten 63 millioner seere som fulgte finalen som ble avholdt i New York/New Jersey. Det er nesten tre ganger så mange som under finalen i 2022, som tiltrakk 22,3 millioner seere i USA.

Disse seerne var fordelt mellom den engelskspråklige sendingen på Fox, med 38,9 millioner, og den spanskspråklige dekningen på Telemundo og Peacock, med 23,9 millioner seere.

Til sammenligning hadde andre store kamper i lokale turneringer færre seere: kamp 5 i NBA-finalen, da New York Knicks avsluttet en 53 år lang tittel-tørke ved å beseire San Antonio Spurs, tiltrakk seg nesten 25 millioner seere, noe som er færre enn noen av kampene i utslagsrunden i VM, som for eksempel 16-delsfinalen mellom England og Mexico. De er imidlertid fortsatt langt unna de nesten 126 millioner seerne som fulgte den siste Super Bowl-finalen.