VM i 2026 kan innføre en ny regel for straffesparkkonkurranser for å gjøre dem mer rettferdige

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Det internasjonale fotballforbundet (IFAB) justerer stadig fotballreglene, og flere nye regler er lagt til i dette VM, som å utvide VARs myndighet til å vurdere hjørnespark og andre gule kort, gi «frie» hjørnespark hvis en målvakt bruker for lang tid på å sette ballen i spill, eller å gi direkte røde kort til spillere som dekker munnen (noe som allerede har skjedd under dette VM-et).

Med svært kort varsel kan IFAB innføre enda en regel som virker ubetydelig, men som kan få drastiske konsekvenser, ettersom den gjelder straffesparkkonkurranser. The Times melder at IFAB har foreslått følgende endring, som må godkjennes før søndag, når den første runden med 32 kamper finner sted, dersom den skal brukes i dette VM.

Bare én loddtrekning før straffesparkkonkurranse

Regelendringen gjelder loddtrekningen før en straffesparkkonkurranse. Hittil har det blitt gjennomført to loddtrekninger: én for å avgjøre hvem som skal skyte først, og én for å avgjøre hvilket mål de skal bruke. Når de får valget, velger de fleste lag å skyte først, fordi det er en oppfatning (ikke alltid støttet av statistikk, men generelt akseptert som sant) om at lag som skyter først har større sjanser til å vinne straffesparkkonkurransen. Lagene velger også, naturlig nok, å ta straffesparkene i det målet der deres egne fans befinner seg.

Siden begge deler er separate loddtrekninger (gjennomført ved å kaste mynt), kan et lag være veldig heldig hvis de vinner begge, eller veldig uheldig hvis de taper begge. Den siste Champions League-finalen ble avgjort i en straffesparkkonkurranse mellom PSG og Arsenal, og vinneren, Paris Saint-Germain, var svært heldig da de vant begge loddtrekningene.

For å gjøre loddtrekningen mer rettferdig, foreslår den nye regelen at det kun skal foretas én loddtrekning. Laget som vinner loddtrekningen, bestemmer hva de vil prioritere: om de skal skyte først, eller hvor straffesparkkonkurransen skal foregå. Når de har tatt sitt valg, kan det andre laget velge det andre alternativet.

Tror du denne endringen vil bidra til å gjøre straffesparkkonkurranser mer rettferdige? Hvis du fikk velge, hva ville du valgt?