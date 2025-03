VM i friidrett innendørs: medaljetabell fra Nanjing 2025-utgaven

HQ

Verdensmesterskapet i innendørs friidrett 2025 fant sted i Nanjing i Kina i helgen, en konkurranse som arrangeres annethvert år, og som ikke skulle ha funnet sted i år (det fant sted i Glasgow i 2024 og kommer tilbake i Torun i Polen i 2026) ... men i virkeligheten var dette 2020-utgaven, som ble forsinket to ganger fra Covid-19. En ekstra dose friidrett som ble dominert av USA, som vant 16 medaljer, inkludert 6 gull, allerede mer enn nesten noe annet land.

På andreplass etter USA kom Norge, mye takket være Jakob Ingebrigtsen, som ble den første mannen til å vinne to gullmedaljer i innendørs-VM siden Haile Gebrselassie i 1999 i de samme kategoriene: 3000 meter og 1500 meter. Det var de første gullmedaljene i et innendørsmesterskap for Paris-gullvinneren.

Australia var, bak USA, det landet med flest medaljer, 7, inkludert gull fra Nicola Olyslagers i høydehopp. Dette er de ti beste landene fra Nanjing World Indoor Athletics Championships 2025.



USA 16 medaljer (6G, 4S, 6B)



Norge: 4 medaljer 4 medaljer (3G, 0S, 1B)



Etiopia: 5 medaljer (2G, 3S, 0B)



Storbritannia: 4 medaljer (2G, 1S, 1B)



Italia: 4 medaljer (2G, 1S, 1B)



Australia: 7 medaljer 7 medaljer (1G, 2S, 4B)



Sveits: 4 medaljer 4 medaljer (1G, 2S, 1B)



Cuba: 2 medaljer (1G, 1S, 0B)



Frankrike: 2 medaljer (1G, 1S, 0B)



New Zealand: 2 medaljer (1G, 1S, 0B)