VM-kvalifiseringskamper og playoff-kamper: Alle kampene som betyr noe mellom 26. og 31. mars

Den siste landslagspausen før VM i fotball starter neste uke, med playoff-kampene mellom landslagene (med lag som Irak, Jamaica og Bolivia) og de europeiske playoff-kampene (med lag som Slovakia, Danmark, Irland, Italia og Wales). De kvalifiserte nasjonene vil spille vennskapskamper i mellomtiden, som oppvarming til VM i juni neste år.

Her er kampene som fortsatt har en viss betydning i landslagspausen neste uke. Alle er torsdag 26. mars og tirsdag 31. mars:

Sluttspill mellom forbundene

Seks lag fra hele verden unntatt Europa (ett for AFC, CAF, CONMEBOL og OFC og to for CONCACAF) skal kjempe om to ledige plasser i VM neste sommer:

Semifinaler (26. mars)



Bane 1: Ny-Caledonia mot Jamaica (kl. 15.00 CET, kl. 14.00 GMT 27. mars), i Guadalajara, Mexico



Bane 2: Bolivia mot Surinam (00:00 CET, 23.00 GMT), i Guadalupe, Mexico



Finaler (31. mars)



Bane 1: DR Kongo mot Ny-Caledonia/Jamaica (22:00 CET, 21:00 GMT) i Guadalajara, Mexico - Vinneren går videre til gruppe K (Portugal, Usbekistan, Colombia)



Bane 2: Irak mot Bolivia/Suriname (16:00 CET, 15:00 GMT 1. april) i Guadalupe, Mexico - Vinneren går inn i gruppe I (Frankrike, Senegal, Norge)



Kvalifiseringskamper til Europa

Det er også fire plasser tilgjengelig for europeiske nasjoner, og tolv land i fire baner:

Sti A



Italia mot Nord-Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



Wales mot Bosnia-Hercegovina: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe B (Canada, Qatar, Sveits)



Sti B



Ukraina mot Sverige 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



Polen mot Albania: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe F (Nederland, Japan, Tunisia)



Sti C



Tyrkia mot Romania 26. mars, 18:00 CET, 17:00 GMT



Slovakia mot Kosovo: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe D (USA, Paraguay, Australia)



Sti D



Danmark mot Nord-Makedonia 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



Tsjekkia mot Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe A (Mexico, Sør-Afrika, Sør-Korea)



Hvem tror du kvalifiserer seg til VM 2026 i mars?