VM-kvalifiseringskamper og playoff-kamper: Alle kampene som betyr noe mellom 26. og 31. mars

Sluttspillet mellom forbundene og de siste europeiske kvalifiseringskampene vil avgjøre de seks siste landene i VM 31. mars.

Den siste landslagspausen før VM i fotball starter neste uke, med playoff-kampene mellom landslagene (med lag som Irak, Jamaica og Bolivia) og de europeiske playoff-kampene (med lag som Slovakia, Danmark, Irland, Italia og Wales). De kvalifiserte nasjonene vil spille vennskapskamper i mellomtiden, som oppvarming til VM i juni neste år.

Her er kampene som fortsatt har en viss betydning i landslagspausen neste uke. Alle er torsdag 26. mars og tirsdag 31. mars:

Sluttspill mellom forbundene

Seks lag fra hele verden unntatt Europa (ett for AFC, CAF, CONMEBOL og OFC og to for CONCACAF) skal kjempe om to ledige plasser i VM neste sommer:

Semifinaler (26. mars)


  • Bane 1: Ny-Caledonia mot Jamaica (kl. 15.00 CET, kl. 14.00 GMT 27. mars), i Guadalajara, Mexico

  • Bane 2: Bolivia mot Surinam (00:00 CET, 23.00 GMT), i Guadalupe, Mexico

Finaler (31. mars)


  • Bane 1: DR Kongo mot Ny-Caledonia/Jamaica (22:00 CET, 21:00 GMT) i Guadalajara, Mexico - Vinneren går videre til gruppe K (Portugal, Usbekistan, Colombia)

  • Bane 2: Irak mot Bolivia/Suriname (16:00 CET, 15:00 GMT 1. april) i Guadalupe, Mexico - Vinneren går inn i gruppe I (Frankrike, Senegal, Norge)

Kvalifiseringskamper til Europa

Det er også fire plasser tilgjengelig for europeiske nasjoner, og tolv land i fire baner:

Sti A


  • Italia mot Nord-Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Wales mot Bosnia-Hercegovina: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe B (Canada, Qatar, Sveits)

Sti B


  • Ukraina mot Sverige 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Polen mot Albania: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe F (Nederland, Japan, Tunisia)

Sti C


  • Tyrkia mot Romania 26. mars, 18:00 CET, 17:00 GMT

  • Slovakia mot Kosovo: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe D (USA, Paraguay, Australia)

Sti D


  • Danmark mot Nord-Makedonia 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Tsjekkia mot Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe A (Mexico, Sør-Afrika, Sør-Korea)

Hvem tror du kvalifiserer seg til VM 2026 i mars?

