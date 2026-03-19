VM-kvalifiseringskamper og playoff-kamper: Alle kampene som betyr noe mellom 26. og 31. mars
Sluttspillet mellom forbundene og de siste europeiske kvalifiseringskampene vil avgjøre de seks siste landene i VM 31. mars.
Den siste landslagspausen før VM i fotball starter neste uke, med playoff-kampene mellom landslagene (med lag som Irak, Jamaica og Bolivia) og de europeiske playoff-kampene (med lag som Slovakia, Danmark, Irland, Italia og Wales). De kvalifiserte nasjonene vil spille vennskapskamper i mellomtiden, som oppvarming til VM i juni neste år.
Her er kampene som fortsatt har en viss betydning i landslagspausen neste uke. Alle er torsdag 26. mars og tirsdag 31. mars:
Sluttspill mellom forbundene
Seks lag fra hele verden unntatt Europa (ett for AFC, CAF, CONMEBOL og OFC og to for CONCACAF) skal kjempe om to ledige plasser i VM neste sommer:
Semifinaler (26. mars)
- Bane 1: Ny-Caledonia mot Jamaica (kl. 15.00 CET, kl. 14.00 GMT 27. mars), i Guadalajara, Mexico
- Bane 2: Bolivia mot Surinam (00:00 CET, 23.00 GMT), i Guadalupe, Mexico
Finaler (31. mars)
- Bane 1: DR Kongo mot Ny-Caledonia/Jamaica (22:00 CET, 21:00 GMT) i Guadalajara, Mexico - Vinneren går videre til gruppe K (Portugal, Usbekistan, Colombia)
- Bane 2: Irak mot Bolivia/Suriname (16:00 CET, 15:00 GMT 1. april) i Guadalupe, Mexico - Vinneren går inn i gruppe I (Frankrike, Senegal, Norge)
Kvalifiseringskamper til Europa
Det er også fire plasser tilgjengelig for europeiske nasjoner, og tolv land i fire baner:
Sti A
- Italia mot Nord-Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- Wales mot Bosnia-Hercegovina: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe B (Canada, Qatar, Sveits)
Sti B
- Ukraina mot Sverige 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polen mot Albania: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe F (Nederland, Japan, Tunisia)
Sti C
- Tyrkia mot Romania 26. mars, 18:00 CET, 17:00 GMT
- Slovakia mot Kosovo: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- finale: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe D (USA, Paraguay, Australia)
Sti D
- Danmark mot Nord-Makedonia 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tsjekkia mot Irland: 26. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT
- Finalen: 31. mars, 20:45 CET, 19:45 GMT - Vinneren går videre til gruppe A (Mexico, Sør-Afrika, Sør-Korea)
