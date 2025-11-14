VM-kvalifiseringskamper på fredag: Kan Tyskland og Kroatia kvalifisere seg i kveld?

HQ

VM-kvalifiseringskampene for de europeiske nasjonene fortsetter fredag 14. november, etter en begivenhetsrik torsdag da Frankrike ble kvalifisert, Norge i utgangspunktet også er kvalifisert... og Cristiano Ronaldo ble utvist mot Irland.

Fredag er det gruppe A, G og L som står for tur. I Gruppe G kan ikke Nederland (16 poeng, +19 mål) matematisk kvalifisere seg til VM i dag, men deres overlegne målforskjell fra Polen (13 poeng, +6 mål) gjør at det er så godt som sikkert at nederlenderne kvalifiserer seg som gruppevinnere og Polen går til play-off.

I dag kan vi se Kroatia (16 poeng) kvalifisere seg hvis de vinner eller slår Færøyene i kveld i Gruppe L. Færøyene har drømt om VM-kvalifisering etter den sjokkerende seieren over Tsjekkia i forrige måned, men sjansene er svært små, og de må slå Kroatia... og så håpe at Tsjekkia taper mot Gibraltar 17. november. Dermed virker det sannsynlig at Kroatia får førsteplassen med direkte kvalifisering, og at Tsjekkia går til play-off.

Og så er det Gruppe A, med Tyskland og Slovakia (9 poeng): Så lenge Tyskland ikke taper for Luxembourg i dag, noe som er å forvente, og Nord-Irland ikke overrasker Slovakia i kveld, ser det ut til at gruppevinneren vil bli avgjort på mandag, i kampen mellom Tyskland og Slovakia i Leipzig. Selv om Slovakia taper i dag, vil Tyskland ikke kunne kvalifisere seg før neste uke.

Alle VM-kvalifiseringskampene for fredag 14. november



Finland mot Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT



Kroatia mot Færøyene: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovakia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Luxembourg mot Tyskland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Gibraltar mot Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polen mot Nederland: 20:45 CET, 19:45 GMT

