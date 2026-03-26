Sport
VM-kvalifiseringskamper, playoff-kamper og vennskapskamper: De beste fotballkampene du kan se i dag
Den siste fasen av VM-kvalifiseringen starter i dag, torsdag 26. mars.
HQ
Torsdag 26. mars er den første store dagen i den nåværende landslagspausen i herrefotballen, den første før VM, med noen av de viktigste kampene for nasjoner som Sverige, Italia, Ukraina, Tyrkia, Polen, Irland og Danmark, med playoff-kamper mellom forbundene og kvalifiseringskamper til Europa, der det totalt er seks plasser på spill.
I mellomtiden vil de som allerede er kvalifisert, og de som ikke er det, fortsatt spille vennskapskamper, med noen høydepunkter i dag, inkludert Brasil mot Frankrike i kveld.
Kvalifiseringskamper til Europa:
Vei A
- Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT
Bane B
- Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
Bane C
- Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
bane D
- Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
Sluttspill mellom forbundene
- Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT
- Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)
Vennskapskamper
- Tanzania mot Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Moldova mot Litauen: 16:00 CET, 20:00 GMT
- Georgia mot Israel: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Kypros mot Hviterussland: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Brasil mot Frankrike: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Kroatia mot Colombia: 00:30 CET (fredag), 23:30 GMT