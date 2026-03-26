VM-kvalifiseringskamper, playoff-kamper og vennskapskamper: De beste fotballkampene du kan se i dag

Den siste fasen av VM-kvalifiseringen starter i dag, torsdag 26. mars.

Torsdag 26. mars er den første store dagen i den nåværende landslagspausen i herrefotballen, den første før VM, med noen av de viktigste kampene for nasjoner som Sverige, Italia, Ukraina, Tyrkia, Polen, Irland og Danmark, med playoff-kamper mellom forbundene og kvalifiseringskamper til Europa, der det totalt er seks plasser på spill.

I mellomtiden vil de som allerede er kvalifisert, og de som ikke er det, fortsatt spille vennskapskamper, med noen høydepunkter i dag, inkludert Brasil mot Frankrike i kveld.

Kvalifiseringskamper til Europa:

Vei A


  • Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT

Bane B


  • Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT

Bane C


  • Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT

  • Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT

bane D


  • Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT

  • Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT

Sluttspill mellom forbundene


  • Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT

  • Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)

Vennskapskamper


  • Tanzania mot Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT

  • Moldova mot Litauen: 16:00 CET, 20:00 GMT

  • Georgia mot Israel: 18:00 CET, 17:00 GMT

  • Kypros mot Hviterussland: 18:00 CET, 17:00 GMT

  • Brasil mot Frankrike: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Kroatia mot Colombia: 00:30 CET (fredag), 23:30 GMT

