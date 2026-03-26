VM-kvalifiseringskamper, playoff-kamper og vennskapskamper: De beste fotballkampene du kan se i dag

Torsdag 26. mars er den første store dagen i den nåværende landslagspausen i herrefotballen, den første før VM, med noen av de viktigste kampene for nasjoner som Sverige, Italia, Ukraina, Tyrkia, Polen, Irland og Danmark, med playoff-kamper mellom forbundene og kvalifiseringskamper til Europa, der det totalt er seks plasser på spill.

I mellomtiden vil de som allerede er kvalifisert, og de som ikke er det, fortsatt spille vennskapskamper, med noen høydepunkter i dag, inkludert Brasil mot Frankrike i kveld.

Kvalifiseringskamper til Europa:

Vei A



Italia mot Nord-Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Wales mot Bosnia-Hercegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT



Bane B



Ukraina mot Sverige: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polen mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Bane C



Tyrkia mot Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT



Slovakia mot Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



bane D



Danmark mot Nord-Makedonia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Tsjekkia mot Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Sluttspill mellom forbundene



Bolivia mot Surinam: 23:00 CET, 22:00 GMT



Ny-Caledonia mot Jamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (fredag)



Vennskapskamper



Tanzania mot Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT



Moldova mot Litauen: 16:00 CET, 20:00 GMT



Georgia mot Israel: 18:00 CET, 17:00 GMT



Kypros mot Hviterussland: 18:00 CET, 17:00 GMT



Brasil mot Frankrike: 21:00 CET, 20:00 GMT



Kroatia mot Colombia: 00:30 CET (fredag), 23:30 GMT

