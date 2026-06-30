VM-runden med 32 lag viser at det ikke er en ren formalitet, ettersom to av fire kamper endte med straffesparkkonkurranse

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En annen kamp i VM-32-delsfinalen endte med straffesparkkonkurranse: Marokko slo Nederland på straffespark etter at ordinær tid endte 1–1, timer etter Tysklands sjokkerende utslåelse mot Paraguay, som ble avgjort fra 12 yards etter det samme 1–1-resultatet. Tidligere gikk Brasil videre til åttendedelsfinalen etter å ha scoret i siste minutt mot Japan, og unngikk dermed å måtte spille 30 minutter ekstra, med fortsatt tre mulige runder igjen før en finale.

Marokkos seier var hardt kjempet, da det nederlandske laget allerede så seg selv i åttendedelsfinalen, men Issa Diop, midtstopper for Fulham, utlignet i det 91. minutt. Det afrikanske laget endte opp med å overgå nederlenderne i nesten alle kategorier, fra skudd og skudd på mål (12–7, 6–3) til 70 % ballbesittelse.

Til slutt, i straffesparkkonkurransen preget av feil fra begge lag, inkludert en redning av den nederlandske målvakten Bart Verbruggen på et skudd fra Soufiane Rahimi som gled gjennom hendene hans og sakte krysset mållinjen – noe som sikkert vil hjemsøke Brighton-målvakten – scoret Saibari vinnermålet, og Marokko er videre til åttendedelsfinalen og har dermed tatt revansje for at de ble slått ut av Nederland i 2014 etter et kontroversielt straffespark.

Marokko skal nå møte medarrangøren Canada i åttendedelsfinalen, før de i kvartfinalen skal møte vinneren av kampen mellom Paraguay og Frankrike/Sverige.