VM-semifinaler: For første gang noensinne er de fire beste FIFA-nasjonene også de fire beste lagene

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Frankrike, Argentina, Spania og England. De fire beste FIFA-nasjonene ifølge den aktuelle rangeringen er også de fire semifinalistene i VM 2026. Dette er første gang det skjer i historien, i de 23 utgavene av VM, noe som oftere skjer i andre turneringer, som tennis, der rangerte spillere og seedede nasjoner spiller en større rolle.

Rekkefølgen har endret seg: før turneringen var Argentina den høyest rangerte nasjonen, foran Spania, Frankrike og England. Nå, etter at hvert land har spilt seks kamper, er rekkefølgen som følger: Argentina har blitt forbigått av Frankrike, ettersom poengene som tildeles i rangeringen varierer avhengig av hvilket lag de møter – noe som gjenspeiler at Argentina teoretisk sett har hatt en enklere vei i VM enn Frankrike...



Frankrike: 1948,97 poeng

Argentina: 1943,47 poeng

Spania: 1934,79 poeng

England: 1889,42 poeng



Nå går vi offisielt inn i den siste uken av VM, med bare fire kamper igjen:

Tirsdag 14. juli: Frankrike mot Spania — 21:00 CEST / 20:00 BST

Onsdag 15. juli: England mot Argentina — 21:00 CEST / 20:00 BST

Kampen om tredjeplassen spilles lørdag (18. juli, kl. 22.00 CEST, 21.00 BST), og finalen søndag (kl. 21.00 CEST, 20.00 BST).