Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...

FIFA har foretatt trekningen av de kommende VM-sluttspillene for å avgjøre hvilke seks lag som skal kvalifisere seg til VM 2026 neste sommer.

Det er faktisk to forskjellige sluttspill: Inter-Confederation-sluttspillet, med seks lag som kjemper om to plasser, og det europeiske sluttspillet, med 16 lag som kjemper om fire plasser. Begge miniturneringene finner sted mellom 26. mars (semifinaler) og 31. mars (finale).

Europeisk sluttspill

De 16 lagene (som inkluderer de 12 andreplassene i hver gruppe og ytterligere fire som ble reddet av sine prestasjoner i Nations League) har blitt trukket inn i fire "grupper", eller baner, med fire lag i hver. Hvert lag spiller kun to kamper: en semifinale og en finale, og de fire gruppevinnerne går videre til VM neste sommer:

Sti A



Italia mot Nord-Irland



Wales mot Bosnia-Hercegovina





Finale Wales/Bosnia-Hercegovina mot Italia/Nord-Irland



Sti B



Ukraina mot Sverige



Polen mot Albania





Finale Ukraina/Sverige mot Polen/Albania



Sti C



Tyrkia mot Romania



Slovakia mot Kosovo





Finale Slovakia/Kosovo mot Tyrkia/Romania



Sti D



Danmark mot Nord-Makedonia



Tsjekkia mot Republikken Irland





Finale Tsjekkia/Republikken Irland mot Danmark/Nord-Makedonia



Sluttspill mellom forbundene

Sluttspillet mellom forbundene er tilsvarende, men med færre lag, og to av dem er seedet, noe som betyr at de slipper å spille semifinale (på grunn av sin beste FIFA-rangering):

Bane 1



Ny-Caledonia mot Jamaica



Finale: Ny-Caledonia/Jamaica mot Kongo DR



Banen 2