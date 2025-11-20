Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...
Italia, Sverige, Tyrkia og Danmark har ikke råd til å bomme hvis de ønsker å være med i VM.
FIFA har foretatt trekningen av de kommende VM-sluttspillene for å avgjøre hvilke seks lag som skal kvalifisere seg til VM 2026 neste sommer.
Det er faktisk to forskjellige sluttspill: Inter-Confederation-sluttspillet, med seks lag som kjemper om to plasser, og det europeiske sluttspillet, med 16 lag som kjemper om fire plasser. Begge miniturneringene finner sted mellom 26. mars (semifinaler) og 31. mars (finale).
Europeisk sluttspill
De 16 lagene (som inkluderer de 12 andreplassene i hver gruppe og ytterligere fire som ble reddet av sine prestasjoner i Nations League) har blitt trukket inn i fire "grupper", eller baner, med fire lag i hver. Hvert lag spiller kun to kamper: en semifinale og en finale, og de fire gruppevinnerne går videre til VM neste sommer:
Sti A
- Italia mot Nord-Irland
- Wales mot Bosnia-Hercegovina
- Finale Wales/Bosnia-Hercegovina mot Italia/Nord-Irland
Sti B
- Ukraina mot Sverige
- Polen mot Albania
- Finale Ukraina/Sverige mot Polen/Albania
Sti C
- Tyrkia mot Romania
- Slovakia mot Kosovo
- Finale Slovakia/Kosovo mot Tyrkia/Romania
Sti D
- Danmark mot Nord-Makedonia
- Tsjekkia mot Republikken Irland
- Finale Tsjekkia/Republikken Irland mot Danmark/Nord-Makedonia
Sluttspill mellom forbundene
Sluttspillet mellom forbundene er tilsvarende, men med færre lag, og to av dem er seedet, noe som betyr at de slipper å spille semifinale (på grunn av sin beste FIFA-rangering):
Bane 1
- Ny-Caledonia mot Jamaica
- Finale: Ny-Caledonia/Jamaica mot Kongo DR
Banen 2
- Bolivia vs. Surinam
- Bolivia/Surinam vs. Irak