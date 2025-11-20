Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...

Italia, Sverige, Tyrkia og Danmark har ikke råd til å bomme hvis de ønsker å være med i VM.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

FIFA har foretatt trekningen av de kommende VM-sluttspillene for å avgjøre hvilke seks lag som skal kvalifisere seg til VM 2026 neste sommer.

Det er faktisk to forskjellige sluttspill: Inter-Confederation-sluttspillet, med seks lag som kjemper om to plasser, og det europeiske sluttspillet, med 16 lag som kjemper om fire plasser. Begge miniturneringene finner sted mellom 26. mars (semifinaler) og 31. mars (finale).

Europeisk sluttspill

Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...

De 16 lagene (som inkluderer de 12 andreplassene i hver gruppe og ytterligere fire som ble reddet av sine prestasjoner i Nations League) har blitt trukket inn i fire "grupper", eller baner, med fire lag i hver. Hvert lag spiller kun to kamper: en semifinale og en finale, og de fire gruppevinnerne går videre til VM neste sommer:

Sti A


  • Italia mot Nord-Irland

  • Wales mot Bosnia-Hercegovina


  • Finale Wales/Bosnia-Hercegovina mot Italia/Nord-Irland

Sti B


  • Ukraina mot Sverige

  • Polen mot Albania


  • Finale Ukraina/Sverige mot Polen/Albania

Sti C


  • Tyrkia mot Romania

  • Slovakia mot Kosovo


  • Finale Slovakia/Kosovo mot Tyrkia/Romania

Sti D


  • Danmark mot Nord-Makedonia

  • Tsjekkia mot Republikken Irland


  • Finale Tsjekkia/Republikken Irland mot Danmark/Nord-Makedonia

Sluttspill mellom forbundene

Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...

Sluttspillet mellom forbundene er tilsvarende, men med færre lag, og to av dem er seedet, noe som betyr at de slipper å spille semifinale (på grunn av sin beste FIFA-rangering):

Bane 1


  • Ny-Caledonia mot Jamaica

  • Finale: Ny-Caledonia/Jamaica mot Kongo DR

Banen 2


  • Bolivia vs. Surinam

  • Bolivia/Surinam vs. Irak

Resultater fra VM-sluttspillet: Rivalene til Italia, Sverige, Danmark, Ukraina, Tyrkia, Irland...

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWorld Cup


Loading next content