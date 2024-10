Void Crew forlater tidlig tilgang neste måned

HQ

Utvikleren Hutlihut Games har avslørt at de vil ta sin kooperative roguelite Void Crew ut av Early Access neste måned og debutere tittelen i sin 1.0-tilstand. Etter 15 måneder som en Early Access-tittel, vil Void Crew gå over til sin komplette 1.0-versjon med alle oppdateringer, forbedringer, feilrettinger og ekstra innholdsdråper som har blitt bakt inn siden.

For de som ikke vet hva Void Crew er, er dette en tittel for 1-4 spillere der du får i oppgave å kle deg ut som en Pilot, Gunner, Engineer, eller Scavenger, og deretter dykke dypt inn i den mystiske romvesenstyrken kjent som HOLLOW, i et forsøk på å gjenopprette orden i METEMs navn. Du må delta i romkamper mot svermer av fiender og enorme sjefer, og for å gjøre ting enklere kan du til og med oppgradere og tilpasse romskipet ditt, noe som forhåpentligvis vil gjøre driften av skipet enklere.

Når Void Crew går inn i sin 1.0-tilstand 25. november, kan du sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor.