Void Crew-inntrykk: Vår neste sci-fi-kooperative besettelse

HQ

"Det er alltid bedre å spille sammen enn å spille alene." Dette kan du lese i mange anmeldelser opp gjennom årene. Jeg tror til og med jeg har brukt det uttrykket selv, selv om jeg ikke er enig i det. Det kan imidlertid redde spill som ikke er så gode når de spilles alene, men som skinner litt sterkere når de spilles sammen med venner. Så finnes det spill som er laget for å spilles sammen, og som har samarbeid som omdreiningspunkt. Void Crew er et slikt spill, og det kommer fra den danske utvikleren Hutlihut Games. Nå som Void Crew har debutert i Early Access på Steam, har vi spilt og gjort oss mange tanker.

Void Crew er et sci-fi-samarbeidsspill i stil med Left 4 Dead eller Deep Rock Galactic, så du kan ikke spille det alene. Vel, du kan, men det går ikke så bra. Jeg har prøvd. Du må samarbeide om oppgavene som spillet gir deg. Du kan velge mellom to skipstyper, som er designet for enten fire spillere eller to/tre. Jeg har imidlertid vanskelig for å se hvordan man kan spille det som et tomannsspill, da det er for mange funksjoner på skipet som må aktiveres av spillerne. Det er én som styrer skipet du flyr, og én som sørger for at skipets motor går som den skal. I tillegg kommer kontrollen over skipets kanoner, som spiller en svært viktig rolle i oppdragene du blir sendt ut på. Så jeg har vanskelig for å se hvordan man kan spille Void Crew med mindre enn tre personer. Derfor slo jeg meg sammen med tre andre for å gi Void Crew et skikkelig forsøk.

Dette er en annonse:

Du starter med en kort opplæringsdel der du prøver ut de mest grunnleggende tingene du trenger å gjøre i spillet. Det er noe med å få strøm til skipet, noe med å styre skipet, og så en liten tur utenfor skipet for å reparere det. Når du har brukt en halvtime på det, kan du samles med medspillerne dine på romstasjonen, som er hovedkvarteret ditt, og her kan du velge oppdrag og oppgradere karakteren din. Utseendet på stasjonen er veldig stilistisk, med gylne og veldig distinkte farger. Det hele har et drømmeaktig utseende, og den nærmeste sammenligningen jeg kan komme på er Tron-filmene, med litt Destiny her og der. Det er veldig fint, men på grensen til for mye, i hvert fall i mine øyne. Men det er subjektivt, for det er ikke noe galt med utseendet, det fungerer, og det er lett å se forskjell på motoren og roret på skipet.

I midten av romstasjonen kan du velge hvilke oppdrag du vil begi deg ut på. I oppdragene er det forskjellige ting å gjøre, fra å beskytte andre skip til å ødelegge ting. Og så kan du tydelig se hvor vanskelige oppdragene er basert på hva du skal gjøre, og hvis du vil ha et enklere oppdrag, velger du bare det som virker enklest. Det var det vi gjorde i begynnelsen, da vi ville dyppe tærne i vannet før vi hoppet ut på dypt vann. Vi prøvde både firemannsskipet og tremannsskipet. Firemannsskipet var ganske vanskelig å navigere, så vi gikk over til tremannsskipet, som var litt enklere å navigere. Ja, vi manglet en mann, men det var faktisk bare en fordel i de oppdragene vi var på.

Det første oppdraget vi prøvde oss på, var å ødelegge noen kanontårn som beskyttet en base. To av oss måtte styre kanonene og skyte på både kanontårnene og de endeløse bølgene av fiendtlige romskip som ville skade oss. Vår tredje mann styrte skipet, noe som var nødvendig for å forhindre at skipet vårt ble skutt ned, og den fjerde mannen løp rundt og reparerte ting som trengte det. Det var ganske enkelt og veldig gøy, mest fordi vi raskt fant ut hvilken rolle vi følte oss mest komfortable med. Etter at vi hadde klart å ødelegge strukturen vi skulle skyte ned, hoppet vi videre til oppdraget der vi skulle hacke en kringkastingsstasjon før den ble ødelagt av de nevnte bølgene av skip. Her måtte en eller to av oss gå til stasjonen og hacke ting og aktivere ting via batterier som måtte legges i de riktige beholderne slik at datamaskinene vi hacket kunne starte opp. Jeg satt i kanontårnet og skjøt på alt som var fiendtlig, mens den fjerde mannen måtte sørge for at skipet var i nærheten av stasjonen slik at de som hacket kunne komme seg tilbake til stasjonen når de gikk tom for luft. Dette gikk strålende helt til det ikke gjorde det, og vi måtte forlate stasjonen med halen mellom beina. Vi lyktes imidlertid delvis, noe som var en stor suksess for vårt første virkelige oppdrag.

Etter et vellykket oppdrag får du et resultat der du ser alt du har vunnet og evnepoengene du har fått. Evnepoengene brukes deretter til å oppgradere karakteren din, noe som gjør deg bedre til forskjellige ting som spillet krever. Du kan bli bedre til å styre skipet, eller du kan, som jeg gjorde, bli mer treffsikker i skytingen med kanontårnene. Her var det tydelig at folk valgte de tingene de allerede syntes var morsomst, slik at de sakte men sikkert ble bedre i rollene sine. Det er en veldig kul progresjon, og det er kjempegøy å spille oppdragene sammen. Det er egentlig ikke det du må gjøre i oppdragene som er gøy, men mer samarbeidet du har. Det hjalp at vi fire var på Discord og kunne snakke med hverandre, for det gjorde opplevelsen mye mer intens og morsom. Det vet nok utviklerne også, og det er nok derfor voice chat er innebygd i spillet.

Dette er en annonse:

Det er imidlertid ikke bare positivt, for Void Crew har mange feil, noe som er naturlig for et spill i Early Access. Halvparten av oppdragene vi gjennomførte, hadde feil som gjorde at vi ble kastet ut av spillet. Et av oppdragene kunne vi rett og slett ikke spille fordi det ikke ville starte, og spillet krasjet flere ganger. Men Void Crew er så underholdende at vi fant måter å omgå feilene på. Så da tre av de fire som var med i spillet, ble kastet ut, inviterte den siste oss bare inn igjen. Og de oppdragene som ikke fungerte, unngikk vi bare når vi skulle velge oppdrag. På denne måten fikk vi mer og mer kontroll over hvordan vi kunne unngå å kaste bort tid og ha det gøy med spillet som det er. Det skal dog nevnes at spillet har mange bugs utover disse store og overordnede slik det er nå, også småting som jeg ikke kan nevne alle, men det oppdateres kontinuerlig, og en patch ble sluppet så sent som i forrige uke, så skjelettet er der for noe helt spesielt, men Void Crew trenger uten tvil litt mer tid i ovnen.

Alt i alt er Void Crew veldig spennende, og jeg og min lille gjeng med romfarere kommer til å følge utviklingen av spillet veldig nøye, og hoppe inn i ny og ne for en morsom omgang romaction.