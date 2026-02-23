Vold etter at meksikanske sikkerhetsstyrker drepte en av verdens mest ettersøkte narkotikasmuglere

HQ

Meksikanske sikkerhetsstyrker har drept Nemesio Oseguera Cervantes, bedre kjent som "El Mencho", en av verdens mest ettersøkte narkotikasmuglere, noe som bekreftes av forsvarsdepartementet. Operasjonen i Tapalpa, Jalisco, utløste omfattende voldshandlinger i minst åtte mexicanske delstater, og det ble rapportert om brennende kjøretøy, veisperringer og skuddvekslinger.

El Mencho, 59, ledet Jalisco New Generation Cartel, som er beryktet for ultravold og et militært arsenal. Han ble drept sammen med minst seks påståtte medskyldige. Tre meksikanske soldater ble skadet i razziaen, og to kartellmedlemmer ble arrestert med rakettkastere som kan skyte ned fly. Vi vet også at amerikanske myndigheter bidro med etterretningsstøtte, der Joint Interagency Task Force-Counter Cartel spilte en nøkkelrolle.

Scene // Shutterstock

Drapet utløste umiddelbare represalier. Videoer viste biler som ble satt i brann, en bensinstasjon i Guadalajara ble satt i brann, og væpnede menn blokkerte veier i Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas og Zacatecas. Guvernøren i Jalisco, Pablo Lemus Navarro, oppfordret innbyggerne til å holde seg hjemme, innstille reiser og unngå veiene. I mellomtiden har den amerikanske ambassaden og kanadiske myndigheter sendt ut varsler der innbyggerne oppfordres til å søke ly i de berørte områdene.

Amerikanske tjenestemenn, deriblant tidligere viseutenriksminister Christopher Landau, hyllet El Menchos død som et hardt slag mot den organiserte kriminaliteten, samtidig som de advarte mot voldelige represalier. Dette er en operasjon som har blitt beskrevet som det mest betydningsfulle angrepet mot meksikanske karteller på over et tiår. Mexicos president Claudia Sheinbaum lovet orienteringer fra sitt sikkerhetsråd, men ga ingen umiddelbar bekreftelse...