Vold har aldri vært så grasiøs som i Prime Videos ballett-actionfilm Pretty Lethal

Ballett blir ofte sett på som den mest grasiøse av danseteknikker, men alle som kjenner litt til den, vil også vite at den har en ganske brutal og hensynsløs bakgrunn. Å mestre teknikken er en voldsom affære for kroppen, men også en herdende opplevelse, kan man si, noe ballettdanserne i Prime Videos kommende film bruker til sin fordel for å unnslippe et skrekkens hus.

I filmen, kjent som Pretty Lethal, følger vi en gruppe på fem ballettdansere som bryter sammen i en skog og søker tilflukt i et bortgjemt hus, som tilfeldigvis er bebodd av en tidligere ballettmester med en forskrudd og voldelig bakside. For å overleve natten må de unge danserne naturligvis unnslippe farer og brutalt eliminere alle trusler som står i veien for dem.

Synopsis for Pretty Lethal forklarer :

"En actionfylt thriller der fem ballerinaer på vei til en prestisjefylt dansekonkurranse knapt er på talefot når bussen deres bryter sammen i en avsidesliggende skog. Uten andre alternativer søker de motvillig tilflukt på et urovekkende vertshus i veikanten som drives av Devora Kasimer (Uma Thurman), et tilbaketrukket tidligere ballettvidunderbarn. Fra det øyeblikket de ankommer, er det noe som føles galt - og deres verste instinkter viser seg å stemme. Når situasjonen blir livsfarlig, må det splittede teamet legge rivalisering til side og bruke mange års brutal trening som våpen, og gjøre ynde, disiplin og til og med tåspisssko til verktøy for å overleve."

Hvis dette premisset fascinerer deg, er den gode nyheten at filmen nesten er her. Den har premiere på Prime Video 25. mars, og du kan se traileren nedenfor for å få et glimt av hva den vil by på.