Voldsbølge i Mexico fører til avlysning av fotballkamper og bekymring før fotball-VM

Bølgen av vold og uro i Mexico etter drapet på narkosmugleren "El Mencho", en av verdens mest ettersøkte rømlinger, i Tapalpa i Jalisco, har forstyrret feiringen av flere fotballkamper.

Med veisperringer, brente biler og skuddvekslinger i mange av Mexicos storbyer ble noen kamper avbrutt i flere divisjoner, deriblant en Liga MX-kamp mellom Queretaro og FC Juarez. "Vi minner om at dagens planlagte kamp er avlyst og vil bli utsatt. Av denne grunn ber vi dere vennligst om ikke å komme til stadion", sier Queretaro.

"El Mencho" var leder for Jalisco New Generation. Hovedstaden i delstaten Jalisco, Guadalajara, er en av vertsbyene for fotball-VM i 2026, med blant annet en kamp mellom Uruguay og Spania 26. juni. Ifølge The Athletic har guvernøren i Jalisco, Pablo Lemus, ikke mottatt noen kommunikasjon fra FIFA "som burde bekymre oss", og de fokuserer på å kontrollere situasjonen.