Voldtektsanklaget australsk politiker forsøker å beholde plassen sin i parlamentet

Siste nytt om Australia I forrige måned ble Australia rystet av en sexskandale i hjertet av landets politiske liv. Gareth Ward, medlem av delstatsparlamentet i New South Wales for Kiama, ble anklaget og funnet skyldig i å ha voldtatt to unge kvinner mellom 2013 og 2015, og sitter nå varetektsfengslet i påvente av den endelige dommen. Men kontroversen har langt fra tatt slutt der, den har bare så vidt begynt.

Ward nektet å signere sin avskjedssøknad som parlamentsmedlem, og har nå innledet en juridisk kamp for å beholde sitt politiske sete, ifølge BBC. Wards advokater har også kunngjort at de vil anke til høyesterett for benådning denne torsdagen, mens utvisningen behandles i parlamentet.

Ministeren i New South Wales, Chris Minns, sa på lokalradio at de sto overfor en situasjon uten sidestykke "å ha noen som for øyeblikket sitter i fengsel i Silverwater, dømt for alvorlige seksuelle lovbrudd, og som krever å forbli parlamentsmedlem og fortsette å motta sin lønn".

"Han har ingen skam i livet", konkluderte han.