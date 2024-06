Volgarr er ikke "like frisk som han pleide å være" i Volgarr the Viking II

HQ

Hvis du så den nylige kunngjøringen av Volgarr the Viking II og begynte å få flashbacks om vanskelighetsgraden og utfordringen i det originale spillet, vil du være glad for å vite at Digital Eclipse har bakt inn en rekke tilgjengelighetsalternativer denne gangen, inkludert sjekkpunkter og et fortsett-system hvis du går tom for liv.

Måtene Digital Eclipse gjør spillet enklere på, inkluderer ikke å gjøre Volgarr til en mektigere hovedperson, noe vi fikk vite mer om da vi snakket med produsent Calvin Vu på The Mix i Los Angeles under Summer Game Fest.

"Han er faktisk omtrent like mektig, men han er eldre nå, så han har litt grått hår, han har mange av de samme trekkene og litt til, men han er definitivt ikke en sterkere person i det perspektivet. Han er fortsatt Volgarr, men du vil legge merke til at de tingene vi legger til i spillet, bidrar til at Volgarr er litt eldre nå, han er ikke like frisk som han pleide å være, men utfordringene er der fortsatt."

Volgarr the Viking II debuterer på PC og konsoller 6. august, og du kan se hele intervjuet nedenfor for å høre mer om overraskelsene som er i vente og hvorfor Volgarr kommer tilbake etter ti år.