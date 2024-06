Volgarr the Viking II har blitt kunngjort med planer om lansering i august

Sommeren med spillbegivenheter har begynt. Guerrilla Collective 2024 showcase har offisielt funnet sted, noe som betyr at det er en rekke nye avsløringer og biter av informasjon i naturen om forskjellige kommende indietitler. En av disse er kunngjøringen av en oppfølger som faktisk skal debutere i løpet av et par måneder.

Spesielt er det Volgarr the Viking II som er på vei. Oppfølgeren kommer fra det retrofokuserte Digital Eclipse. Spillet sies å være satt mot et "bakteppe av nye og større enn noensinne Norse-inspirerte verdener" og at vi kan se frem til et skritt opp på 2D-siderullende action i det første spillet.

Spillet og kampene vil fortsatt være brutale og krevende, og spillerne vil dø ofte i løpet av eventyret, men nå vil det være en øvingsmodus, sjekkpunkter, lagringsprofiler og ubegrenset med fortsettelser for å hjelpe folk med å nyte spillet uten så mye stress. Hvis du vil oppleve spillet i sitt mest hardcore-format, er det imidlertid fortsatt veldig mulig.

Ellers kan du forvente deg en rekke nye fiendetyper og sjefer å overvinne, flere nye power-ups og magiske gjenstander, speedrunning-verktøy som en tidtaker på skjermen og en no-HUD-modus, pluss seks avslutninger å oppdage som er basert på spillerens prestasjoner, og et skjult nivå for de beste å finne.

Mens du kan se kunngjøringstraileren for Volgarr the Viking II nedenfor, kan du også se en samling bilder av spillet også, for å forberede deg på debuten på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Switch 6. august 2024.