Volkswagen har vist frem "den mest spektakulære Golf R til dags dato"

Volkswagen Golf R er en institusjon i seg selv, og med denne nye versjonen går de tilbake til røttene med en fullblods racerbil fra.

VW har, gjennom Motor1, avduket en tidlig titt på en hardcore, ren banebil Golf R som er under utvikling for 24-timersløpet på Nürburgring, med planlagt debut i 2027. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Max Kruse Racing, og det er... vel, det ser seriøst ut.

De kaller den "Golf R 24H" med aggressive aerodynamiske oppgraderinger som får landeveisbilen til å se tam ut i sammenligning. Det er en massiv frontsplitter, kraftig utvidede buer, en enorm bakvinge og en strippet bakre del som kun er designet for ytelse.

Vi vet foreløpig ikke noe om de faktiske ytelsestallene, men du kan se de første bildene nedenfor.