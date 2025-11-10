Volkswagen kansellerer kommende elektriske Amarok

HQ

Volkswagen har, i likhet med hver eneste en av sine konkurrenter, puslet med den elektriske overgangen de siste fem årene, men som vi alle vet er dette nå i ferd med å endre seg ettersom markedet tydelig har vist at de ikke vil ha elbiler i samme grad, og dette har til syvende og sist ført til at alle fra Mercedes til Ford, Lamborghini, Ferrari, Renault, Honda og Audi har avviklet kommende elbiler.

Nå følger også VW etter og legger ned den kommende elbilversjonen av pickupen Amarok. De vil ikke lenger fortsette å utvikle den, ifølge Volkswagen selv. Dette er via Carexpert.

"Så sent som i april 2025 sa Volkswagen at de "seriøst vurderte" en elektrisk (EV) eller plug-in hybrid (PHEV) Amarok - men disse prosjektene ser nå ut til å ha blitt lagt ned. Men selv om Volkswagen har utelukket elektrifiserte versjoner av dagens Amarok, har muligheten for at en Amarok EV eller PHEV blir utviklet for neste generasjon blitt holdt åpen - noe som så godt som bekrefter at en ny generasjon Amarok er på trappene i 2030-årene."