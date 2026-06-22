Volkswagen mener nå at de har for mange modeller

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Er det økonomisk lurt å lansere mange modeller for å imøtekomme alle forbrukernes behov og preferanser, eller er det bedre med en mer strømlinjeformet portefølje? Det er det evige spørsmålet, et spørsmål som Volkswagen åpenbart har tenkt mye på.

Ifølge uttalelser fra finansdirektør Arno Antlitz planlegger selskapet å redusere kompleksiteten både i produktporteføljen og på teknologiplattformene. Selv om ingen konkrete modeller er nevnt, tyder dette på at enkelte modeller med overlappende funksjoner etter hvert kan forsvinne.

Dette skjer samtidig som VW står overfor økende press fra kinesiske konkurrenter, en vekst i elbiler som er tregere enn forventet i enkelte markeder, samt virkningen av internasjonale tollsatser. Volkswagen har allerede satt i gang et omfattende kostnadsreduksjonsprogram som blant annet innebærer kutt i de faste kostnadene.

Til tross for dette lanserer VW fortsatt nye viktige modeller, som I.D. Polo og snart I.D. Golf, og utvider dermed sitt kjerneutvalg av elbiler.