Volkswagen skal kutte 100 000 arbeidsplasser over hele verden

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Bilprodusenten Volkswagen Group skal kutte opptil 100 000 arbeidsplasser innen 2030, ifølge konsernsjefen. Tidligere antok man at Volkswagen ville kutte rundt 50 000 arbeidsplasser etter et kraftig fall i overskuddet i fjor.

Ifølge BBC har Volkswagen-konsernet – som inkluderer Porsche, Audi, Seat og Skoda i tillegg til VW – opplevd fallende salg i viktige markeder. Konkurransen fra kinesiske merker som etablerer seg i Europa har også bremset veksten. Kostnadene sies å være 20 % høyere enn hos konkurrentene, ifølge Volkswagens konsernsjef Oliver Blume.

«Vi vurderer for tiden på tvers av alle merker, selskaper og regioner hvor mange tilpasninger som faktisk er nødvendige og gjennomførbare. Vi må bli mer effektive, mer robuste og enklere. Vi må redusere kostnadene våre.» sa han i et internt notat til de ansatte.

Fire fabrikker i Tyskland står i fare for nedleggelse, og Blume har uttalt at selskapet ikke har klart å finne alternative bruksområder for anleggene. Etter kunngjøringen om nedbemanning har det oppstått protester ved Volkswagens anlegg over hele Tyskland. Det antas at tallet på 100 000 kun kan være en forhandlingstaktikk fra konsernets side, og at det endelige tallet vil bli mye lavere, men likevel over terskelen på 50 000.