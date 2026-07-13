Volkswagen står på randen av den største omstruktureringen i selskapets historie

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Tollkrisen, fremveksten av konkurrenter fra Kina og en utdatert produksjonsmodell gjør at den tyske Volkswagen-konsernet nå står overfor den største krisen i selskapets historie. Konsernsjef Oliver Blume sendte i forrige uke ut en uttalelse til ansatte i alle divisjoner i konsernet, der han bekreftet at man vurderer å kutte opptil 100 000 stillinger, hvorav 50 000 allerede er avtalt med fagforeningene og de ansattes representanter.

«Vi vurderer for tiden, på tvers av alle merker, selskaper og regioner, hvor mange tilpasninger som faktisk er nødvendige og gjennomførbare», skriver han i dokumentet, som Reuters har fått tilgang til.

Memoet indikerer også at man vurderer «smarte løsninger» for å sikre fortsatt drift av konsernets fire fabrikker i Tyskland (Emden, Hannover, Zwickau og Neckarsulm), og at man slik situasjonen er nå «ikke kan bekrefte konkurransedyktige bruksområder for 2030-årene».

Selskapet håper å finne en balanse ved å kunngjøre planer om å redusere produksjonskapasiteten ytterligere og gradvis halvere det omfattende modellutvalget. Ifølge eksperter vil imidlertid ikke dette være en tilstrekkelig løsning heller. «Det er selvfølgelig forståelig at ikke alt er planlagt ned til minste detalj, og at visse spørsmål fortsatt må diskuteres og vurderes grundigere,» sa Blume i sin melding til de ansatte. «Det vil utvilsomt bli flere møter der vi vil jobbe hardt for å finne de beste løsningene.