Volkswagen utsetter sin elektriske Golf

Volkswagen har hypet den kommende elektriske versjonen av Golf i flere år, og de siste årene har det blitt sagt at den skal lanseres sommeren 2029 (noe som i seg selv er knallhardt), men nå kunngjør den tyske bilgiganten at den elektriske Golfen blir forsinket med ett år.

ID.Golf vil nå bli rullet ut i 2030 ifølge Volkswagen selv, og dette skyldes at de prøver å kutte produksjonskostnadene for å kunne konkurrere med kineserne og fordi kundenes etterspørsel etter en helelektrisk Golf har falt kraftig den siste tiden.

Handelsblatt:

"Lanseringen av viktige modeller vil sannsynligvis bli forsinket. Som Handelsblatt fikk vite fra fem personer som er kjent med saken, vil produksjonen av de elektriske modellene ID.Roc og ID.Golf ikke begynne før i 2030 - senere enn tidligere planlagt. Årsakene til dette er det høye kostnadspresset hos VW, færre elbilsalg enn planlagt og uløste produksjonsproblemer. Utsettelsen påvirker også belegget på konsernets fabrikker: Golf med forbrenningsmotor - merkets ikon og bestselger - vil sannsynligvis bli flyttet fra hovedfabrikken i Wolfsburg til Mexico senere enn planlagt. Samtidig vil den kompakte elbilen ID.3 forbli i Zwickau inntil videre og ikke ankomme hovedfabrikken i Niedersachsen i 2027 som opprinnelig planlagt. Det betyr at Wolfsburg, verdens største bilfabrikk, sannsynligvis ikke blir elektrisk før tidligst i 2028."