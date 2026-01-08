Volvo EX60 er klar til å ta opp kampen med Tesla Model Y

HQ

Volvo har utvidet sin portefølje av elbiler en stund nå, men nå er en av de viktigste modellene på vei til forhandlerne innen kort tid - EX60.

EX60 er Volvos direkte konkurrent til de mest vanlige el-SUV-ene på veiene i dag, som Tesla Model Y, BMW iX3 og Mercedes GLC, et segment som fortsatt er spesielt omstridt og viktig i Vesten.

Bilen vil bli offisielt avduket 21. januar, og vil ha en estimert WLTP-rekkevidde på over 640 kilometer, eller 400 miles. Akkurat nå hevder Volvo også at den vil støtte lading på opptil 400 kW, noe som gir deg 160 kilometers rekkevidde "på bare noen få minutter".

Den tilbyr også 10 års garanti på batteriet, men flere detaljer vil bli avduket senere denne måneden.