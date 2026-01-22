Volvo EX60 er offisielt avduket

HQ

Vi har visst om Volvo EX60 en god stund, men nå er den offisielt avduket gjennom et pressearrangement og et livestream-show.

Volvos teknologidirektør Anders Bell gikk på scenen og kalte EX60 en "game-changer", som kommer til å "sette en ny standard". Videre beskrev han den som "den raskeste ladingen av alle elektriske Volvoer, og den er født smart".

Først og fremst er det en estimert WLTP på 810 kilometer, 400 kW lading som gir deg 10-80 % lading på 18 minutter, og en drivlinje som leverer 680 hestekrefter og en 0-100 på bare 3,9 sekunder.

Den vil også debutere med et nytt interiørkonsept med et nytt infotainmentsystem med Nvidia Drive AGX Origin-brikken, som også brukes i den dyrere EX90, og den vil bruke det samme kjøreassistentprogrammet Pilot Assist.

Prisen forventes å starte på rundt 63 000 euro, og en dyrere Cross Country-versjon vil komme i andre halvdel av 2026.