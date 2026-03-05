Volvo EX60 er så populær at de er tvunget til å øke produksjonen

HQ

Volvo avduket nylig sin etterlengtede EX60, som lanseres på en ny plattform og signaliserer en ny æra for den legendariske bilprodusenten. Og det ser ut til at den første responsen fra forbrukerne er veldig, veldig positiv.

Som InsideEVs rapporterer, ser Volvo større etterspørsel enn forventet på EX60, og øker derfor produksjonen for å ta høyde for populariteten blant kunder som forhåndsbestiller.

Mer spesifikt har de omtalt etterspørselen som "betydelig høyere enn interne prognoser", men de har ennå ikke satt faktiske tall på antall forhåndsbestillinger.

Det er lovende med tanke på at det foreløpig bare er europeiske kunder som kan reservere en EX60, og at amerikanske kjøpere må vente til senere i vår.

"At så mange kunder bestilte EX60 i løpet av den første måneden, har overgått forventningene våre, og det er et godt "problem" å ha. Vi er veldig oppmuntret over å se en så sterk etterspørsel etter vår banebrytende elektriske SUV, og vi gjennomgår nå produksjonsplanene våre for 2026, samtidig som vi forbereder oss på å starte kundebilproduksjonen neste måned", sier Erik Severinson, kommersiell direktør i Volvo Cars. "