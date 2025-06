Volvo innlemmer sin neste store sikkerhetsbelteinnovasjon i EX60

HQ

Bilprodusenten Volvo har alltid vært i forkant når det gjelder bilsikkerhet. Faktisk kan du takke Volvo for en av de mest innflytelsesrike og nå lovpålagte teknologiene som brukes i biler, nemlig sikkerhetsbeltet. Før det svenske selskapet kom på ideen, var ikke biler utstyrt med bilbelte, og nå ser det ut til at Volvo er i ferd med å forbedre og videreutvikle sin gode formel.

Det har nettopp blitt avslørt at den kommende EX60-modellen blir den første som får et nytt sikkerhetsbelte som regnes som "verdens første multiadaptive sikkerhetsbelte". Når det gjelder hva dette betyr, kan vi se frem til et system som "er designet for å beskytte mennesker bedre ved å tilpasse seg trafikkvariasjoner og personen som bruker det, takket være sanntidsdata fra bilens avanserte sensorer."

Når det gjelder hvordan dette fungerer, forklarer Volvo "det nye multiadaptive sikkerhetsbeltet kan bruke data fra innvendige og utvendige sensorer til å skreddersy beskyttelsen, og tilpasse innstillingen basert på situasjonen og personens profil, for eksempel høyde, vekt, kroppsform og sittestilling."

I bunn og grunn vil nå mennesker med ulik høyde, vekt, form og størrelse alle få en unik opplevelse av sikkerhetsbeltet som skal beskytte dem bedre i tilfelle en ulykke. Og Volvo påpeker til og med at denne teknologien skal forbedres over tid, ettersom "funksjonene til det nye multiadaptive sikkerhetsbeltet er designet for å bli stadig bedre via programvareoppdateringer i luften. Etter hvert som Volvo Cars samler inn mer data og innsikt, kan bilen forbedre sin forståelse av passasjerene, nye scenarier og responsstrategier."

Dette er en annonse:

Igjen, dette vil først bli innlemmet i EX60-modellen fra 2026, men hvis det er vellykket, vil det utvilsomt finne veien inn i fremtidige tilleggsmodeller også.