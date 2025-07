Von der Leyen hadde "god dialog" med Trump over telefon, ifølge EU-kommisjonen EU-kommisjonen sier at samtalen var konstruktiv, samtidig som begge sider presser på for å unngå toll.

HQ Siste nytt om EU og USA . EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump snakket sammen søndag i det EU beskrev som en "produktiv samtale" med fokus på de pågående handelsforhandlingene. "Vi ønsker å komme frem til en avtale med USA. Vi ønsker å unngå tariffer. Vi mener at de forårsaker smerte. Vi ønsker å oppnå vinn-vinn-resultater, ikke tap-tap-resultater", sa en talsperson, og understreket at EUs mål er å sikre en handelsavtale innen 9. juli. Kommisjonen sa at den fortsatt håper å få på plass en avtale med Washington innen fristen, og understreket behovet for å unngå handelshindringer og fokusere på løsninger som er til fordel for begge parter. Hvis ingen avtale er på plass innen 9. juli, vil de nye tollsatsene tre i kraft 1. august. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen taler under en pressekonferanse etter et møte i kommissærkollegiet ved EUs hovedkvarter i Brussel. Brussel, Belgia. 23.06.2023 // Shutterstock