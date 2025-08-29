Von der Leyen ringer Trump etter angrepene mot Kiev og oppfordrer ham til å presse på for fred

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har snakket med USAs president Donald Trump etter et kraftig russisk angrep på Kiev, som skadet EU-kontorer og drepte flere sivile.

"Jeg har nettopp snakket med president @ZelenskyyUa, deretter @POTUS Donald Trump, etter det massive angrepet på Kiev, som også rammet våre EU-kontorer. Putin må komme til forhandlingsbordet", skrev Europakommisjonens president Ursula von der Leyen på X.

Hun understreket at Ukraina må få solide sikkerhetsgarantier for å bli et "piggsvin av stål", og oppfordret Russlands president Vladimir Putin til å delta i meningsfylte samtaler. Angrepene kom til tross for nylige diplomatiske forsøk på å få slutt på konflikten.

EU-diplomater beskrev skadene på bygningen deres i Kiev som alvorlige, selv om ingen ansatte ble skadet. Von der Leyen planlegger en rask rundreise til flere medlemsland i nærheten av Russland for å styrke samholdet og støtten til Ukraina. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.