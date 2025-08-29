Von der Leyen ringer Trump etter angrepene mot Kiev og oppfordrer ham til å presse på for fred
"Putin må komme til forhandlingsbordet."
Siste nytt om Russland og Ukraina. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har snakket med USAs president Donald Trump etter et kraftig russisk angrep på Kiev, som skadet EU-kontorer og drepte flere sivile.
"Jeg har nettopp snakket med president @ZelenskyyUa, deretter @POTUS Donald Trump, etter det massive angrepet på Kiev, som også rammet våre EU-kontorer. Putin må komme til forhandlingsbordet", skrev Europakommisjonens president Ursula von der Leyen på X.
Hun understreket at Ukraina må få solide sikkerhetsgarantier for å bli et "piggsvin av stål", og oppfordret Russlands president Vladimir Putin til å delta i meningsfylte samtaler. Angrepene kom til tross for nylige diplomatiske forsøk på å få slutt på konflikten.
EU-diplomater beskrev skadene på bygningen deres i Kiev som alvorlige, selv om ingen ansatte ble skadet. Von der Leyen planlegger en rask rundreise til flere medlemsland i nærheten av Russland for å styrke samholdet og støtten til Ukraina. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.