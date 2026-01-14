Verdensnyheter
Von der Leyen sier at Grønland kan regne med støtte fra EU: "Grønlenderne kan regne med oss"
Pressekonferansen fokuserte på Ukraina, men hun nevnte også Grønland.
HQ
Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sa onsdag at Grønland har full støtte fra EU, og understreket unionens nære forhold til territoriet.
På en pressekonferanse i Brussel sa von der Leyen at EU respekterer det grønlandske folkets ønsker og interesser.
"Grønlenderne kan regne med oss", sa hun, og understreket at EU er forpliktet til å støtte territoriet. Hun fremhevet også den økende betydningen av Arktis, og kalte regional sikkerhet en hovedprioritet for EU.
Les mer: EU-Ukraina: 30 milliarder euro til budsjett og 60 milliarder til militæret.