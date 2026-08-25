Vondroušová anker sin fireårige sanksjon for å ha nektet å gjennomføre en dopingtest til CAS

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Markéta Vondroušová, den tsjekkiske tennisspilleren som ble utestengt fra tennis i fire år etter å ha nektet å gjennomføre en dopingtest, har anket saken sin til Court of Arbitration for Sport (CAS). Den 27 år gamle spilleren, som var rangert som nr. 122 i verden da dommen ble kunngjort i juni i fjor, var en gang rangert som nr. 6 i verden og vant tre WTA-titler, inkludert Wimbledon 2023, og ble dermed den første usete spilleren som vant en Grand Slam-turnering. Hun spilte for siste gang i januar på grunn av en rekke skader.

Det internasjonale tennisintegritetsbyrået (ITIA) forklarte at i henhold til antidopingreglene «må den opprinnelige sanksjonen for å nekte å ta en test være den samme som om testen hadde vært positiv. Dette sikrer at ingen som doper seg, kan få en mildere straff bare fordi de nekter å underkaste seg testen».

Vondroušová forklarte at hun aldri har dopet seg, og nektet å gjennomføre den uanmeldte dopingtesten da en kontrollør kom hjem til henne kl. 20:15, med den begrunnelsen at det var utenfor de fastsatte tidspunktene for dopingkontroller, at det var et brudd på hennes personvern og at hun fryktet for sin sikkerhet fordi kontrollørene ikke hadde identifisert seg på riktig måte. CAS har mottatt anken, og det vil bli fastsatt en dato for høringen.

«Gjennom hele karrieren min har jeg gjennomgått utallige antidopingkontroller og har alltid gått ut på banen med god samvittighet. Bare tre dager etter hendelsen som til slutt forandret livet mitt, ble jeg testet på nytt. Resultatet var negativt, akkurat som alle testene før det».

Hennes nåværende sanksjon forbyr henne å spille, trene og til og med delta på tennisarrangementer frem til 21. juni 2030.