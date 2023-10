Voragine Game Studio presenterer en ny pikselkunst Metroidvania kjent som Eden's Guardian

Det er fint at det finnes spanske studioer som i sin tur inspirerer andre studioer til å utvikle dataspill. Og i vår tid er det få utviklere som er mer internasjonalt eksponert enn Sevilla-baserte The Game Kitchen. Deres serie Blasphemous har vært en stor suksess både i inn- og utland. Og med dem i tankene ønsket Voragine Game Studio å plante sitt frø i Metroidvania-sjangeren for å kunngjøre sitt neste spill: Eden's Guardian.

"I utgangspunktet er det et klassisk Metroidvania. Det er inspirert av kunststilen i spillet, litt som Blasphemous, for hvis du vil lage et pikselkunstspill, synes jeg de er de beste, og de er fra Spania", fortalte regissør og designer Jesús Martínez og programmerer Agus Sánchez under et intervju på den siste IndieDevDay Barcelona, som du kan se nedenfor.

Men Eden's Guardian har mye personlighet som gjør det mulig å distansere seg (med respekt) fra Cvstodia og dets Penitent, og skaper en håndlaget pikselkunst-mørk fantasiverden der konflikten mellom guder og mennesker har lagt alt i ruiner. Blant disse ruinene finner vi the guardian, en kvinnelig skapning født av guder og mennesker, som etter å ha vært fengslet i århundrer endelig har sluppet fri. Men når hun våkner opp, finner hun den vakre verdenen hun en gang kjente, i ferd med å smuldre opp under en mystisk forbannelse. For å finne svar på hva som har skjedd i hennes fravær, begir hun seg ut på en voldsom reise.

Og så er det selvfølgelig den nye mekanikken som skiller det fra andre titler i sjangeren: Du kan kaste sverdet ditt eller støte det inn i overflater og teleportere deg dit, slik at du kan overraske fiender, samt nå utilgjengelige steder og tilbakelegge avstander. Vi har også sett på Hollow Knight. Vi har en god mekanikk, en unik mekanikk, du kan kaste sverdet og teleportere deg til det. Det er som Noctis' mekanikk i Final Fantasy XV, så vi brukte det i en metroidvania, og ja, dette er bare en liten del av spillet."

Selv om de på slutten av intervjuet avslører at de forbereder en Kickstarter-kampanje for å skaffe finansiering, forteller skaperne oss allerede at utviklingen er planlagt i omtrent 18 måneder, så den mest sannsynlige datoen for å se spillet vil være i 2025. Men mens vi venter, her er den første traileren for Eden's Guardian, som du kan se nedenfor.