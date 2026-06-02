Vox Machina går inn i sitt hittil mørkeste kapittel, men har også noen overraskelser i vente for sine mest lojale fans

Hvordan komprimerer man flere måneder med et bordrollespill til bare seks timer? Det er et spørsmål alle Critical Role-fans stiller seg før de ser den nye sesongen av The Legend of Vox Machina, eller når de ser serien på Prime Video, The Mighty Nein. Nå har vi imidlertid kunnet stille det direkte til seriens kreative team. Vi har snakket med hele Critical Role-teamet i en serie intervjuer med medlemmene, og vi begynner med halvparten av skuespillerne, Marisha Ray, Matt Mercer, Ashley Johnson og Travis Willingham, som du kan finne nedenfor.

Spørsmålet er ikke så mye hvordan man kan kondensere det fansen allerede vet vil skje, men heller hvordan man kan overraske dem. For Vox Machina har et svært mørkt kapittel foran seg. Ashley Johnson, som spiller gnomen Pike Trickfoot, vil ta en stor del av det ansvaret med en opptreden som forhåpentligvis vil begeistre alle.

"Scenene kommer til å bli annerledes i den animerte serien fordi vi kan utforske noen av disse følelsene litt mer enn vi gjorde ved bordet, noe du definitivt ser i denne sesongen, i hvert fall når det gjelder Pikes reise og det hun går gjennom."

Til det legger hennes medspiller Travis Willingham, som spiller Pikes uatskillelige barbariske følgesvenn Grog Strongjaw, til :

"Jeg tror en god måte å si det på er at selv med en etablert fanskare som vet hva som skjedde i direktesendingen av Vox Machina, er jobben vår å prøve å lage noen vendinger slik at det er nye ting og ting som vil forstyrre disse forventningene, og likevel komme med en tilfredsstillende bit av eplet når sesongen er over.

"Vi er jo ganske glade i cliffhangere, så det er ingen fare for at det skal skje, men vi ønsker absolutt å spisse sluttspillet i denne kampanjen, og jeg tror alt kommer til å gå bra."

