VR Metro-spillet har ikke nådd forventede tall

Det har gått noen måneder siden lanseringen av den nye delen av Metro-sagaen, forløperen til den opprinnelige historien, Metro Awakening VR, som ble utviklet spesielt for virtual reality-enheter av studioet Vertigo Games (også ansvarlig for blant annet Arizona Sunshine). Her er vår anmeldelse av spillet ved lansering. Selv om spillet fikk ganske gode anmeldelser, var for det meste positivt på Steam og vant prisen for Årets beste VR-spill på plattformen, ser det ut til at det i økonomisk forstand ikke har vært den beste av Embracer Groups utgivelser.

Selv om Metro-serien har blitt beryktet gjennom årene og takket være utgivelsen av gode titler, ser det ut til at spranget til VR ikke har vært som forventet av selskapet. Spekulerer vi litt, kan vi forholde oss til de fortsatt få menneskene som har en virtuell virkelighetsenhet i hjemmene sine for å utfylle PC-en eller PlayStation 5. Det er fortsatt et ganske lite nisjemarked, det er få AAA-utgivelser til full pris, og det er å forvente at salget av disse produktene som utelukkende er rettet mot disse plattformene, ikke er så høyt. Utenom spekulasjoner, bør det også bemerkes at ytelsen til Metro Awakening VR på Meta Quest 3, den mest populære enheten (enn si på forgjengeren Meta Quest 2), lot mye å være ønsket, ettersom spillet ble designet med kraftige maskiner i tankene (PC VR, PS5 med PS VR2) og ikke for frittstående hodesett.

