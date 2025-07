VRChat-spillere bygger et gigantisk tårn for å trosse gudene

HQ

Noen ganger kommer dataspillfellesskap sammen for å gjøre noe virkelig bemerkelsesverdig, og som oftest litt merkelig. Dette er spesielt tydelig i byggespill, som Minecraft, der spillere tidligere har gått sammen om å bygge en nasjonalpark eller til og med en ny jord... Nå går spillerne på VRChat sammen om å bygge noe bemerkelsesverdig, selv om det unektelig er enklere enn det Minecraft vanligvis presenterer.

Prosjektet er kjent som Monument, og det er et bygg i VRChat Worlds der alle spillerne går sammen om å bygge et massivt tårn som strekker seg opp i himmelen. Det er et sylindrisk bygg, der ideen er å utvinne stein og bergarter i nærheten, omdanne materialet til murstein, bære det opp monumentets massive spiraltrapp, og deretter plassere mursteinene på toppen for å forlenge bygget videre opp i himmelen. Det fantastiske med dette bygget er at det er en ekte global fellesskapsinnsats, ettersom det har et design som gjør at tårnet lagres og oppdateres med jevne mellomrom på tvers av alle versjoner, uansett hvilken instans og server du spiller på, noe som betyr at alle over hele verden kan komme sammen for å hjelpe til med å utvide dette prosjektet.

Noen har allerede trukket sammenligninger mellom dette bygget og Babels tårn, som selv om det viser klare likheter, ikke burde utgjøre så mye av en trussel mot gudene med mindre VR-gudinnene ser det som en fornærmelse. Uansett kan du se et utdrag av bygget så langt nedenfor, som dokumenterer noen av farene ved å jobbe med et så vertikalt ekstremt bygg. Du kan også bli med i prosjektet ved å gå over her.