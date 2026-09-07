Vulkanutbrudd fører til innstilling av 2 000 flyvninger og etterlater 270 000 passasjerer strandet i Indonesia

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Hundretusener av passasjerer har blitt strandet over hele Indonesia, ettersom et nylig vulkanutbrudd har ført til at flyplasser har innstilt driften og innstilt så mange som 2 000 flyvninger.

Vulkanen det er snakk om er Anak Krakatau, som ligger rundt 90 miles unna hovedstaden Jakarta. Vulkanen begynte å gå i utbrudd sent på kvelden fredag 4. september, og har siden ført til enorme forstyrrelser i reisevirksomheten i det sørøstasiatiske landet.

Det største bekymringsmomentet ser ut til å være den enorme askeskyen som pumpes ut av vulkanen og som dekker hundrevis av miles av det nærliggende luftrommet. Ifølge BBC News skal askesøylen ha nådd en høyde på hele 6 000 meter på Java-siden av vulkanen, mens det på Sumatra-siden er registrert topper på 15 000 meter.

Det som er uklart, er hvor lenge vulkanen vil forbli aktiv, ettersom det lokale geologiske instituttet allerede har utstedt en advarsel om at «sannsynligheten for ytterligere utbrudd i den kommende tiden fortsatt er høy». Man må derfor regne med at enda flere flyvninger vil bli innstilt i timene fremover.