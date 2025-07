Vulkanutbrudd på Island fører til evakuering av populært turiststed

HQ

Et nytt vulkanutbrudd har inntruffet på Island, og det har fått nødetatene til å evakuere folk fra et av landets mest populære turiststeder. Utbruddet skjedde i Reykjanes Peninsula, et område nær hovedstaden Reykjavik, og førte til at det berømte geotermiske kurbadet Blue Lagoon ble stengt, og folk ble fraktet bort fra stedet.

Vulkanutbrudd er vanlig på Island fordi landet ligger på en konstruktiv tektonisk platekant, noe som innebærer at to tektoniske plater beveger seg fra hverandre, slik at magma kan stige opp fra jordens mantel. Dette har gjort det mulig for Island å fortsette å vokse og ekspandere i årenes løp, på bekostning av økt tektonisk aktivitet som vulkanutbrudd.

Denne hendelsen har skjedd i en region som ble aktiv igjen i 2021, og som siden den gang har hatt 12 utbrudd. Du kan se det slående utbruddet i aksjon nedenfor, i henhold til en dronevideo fanget av NatureEye.