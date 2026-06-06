Vuvuzelaer har blitt forbudt av FIFA fra VM i fotball 2026

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FIFA har kunngjort atferdsreglene for VM i fotball 2026 i USA, Mexico og Canada, og fansen har lagt merke til at vuvuzelaer, et horn som ble populært under VM i Sør-Afrika i 2010, har blitt forbudt (via Forbes). Dette plasthornet skaper en fantastisk atmosfære, men også potensielt farlige støynivåer, noe som forklarer hvorfor det har blitt forbudt under VM.

Også i andre turneringer har vuvuzelaer blitt forbudt, etter at selv spillerne har klaget på den irriterende støyen fra hornene. Vuvuzelaer kom tilbake i VM 2018, hovedsakelig brukt av iranske fans, og det utløste igjen en kraftig motreaksjon fra spillere og fans.

Andre bekymringer knyttet til vuvuzelaer på stadioner er blant annet at de kan brukes som våpen. En studie fra 2010 viste dessuten at de ørsmå dråpene som slippes ut fra en vuvuzela, kan føre til at sykdommer som influensa og forkjølelsesbakterier blir luftbårne i flere timer.

FIFA har derfor forbudt vuvuzelaer i konkurranser, og av sikkerhetshensyn er de inkludert i en svart liste over gjenstander som laserstråler, pekere og vannflasker av plast.