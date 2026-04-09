VW forsikrer at sedaner og kombi "alltid vil være der"

Volkswagen er kanskje dypt inne i SUV-æraen, men de forlater ikke andre modelltyper. Til tross for at crossovere utgjør det store flertallet av salget, har selskapet bekreftet at sedaner og kombi er kommet for å bli.

I en tale på New York Auto Show (gjennom Car and Driver) gjorde Volkswagen of America-sjef Kjell Gruner det klart at merket ikke har noen intensjon om å gå all-in på SUV-er. Selv om modeller som Atlas og Tiguan dominerer salget, understreket han at tradisjonelle biler fortsatt spiller en avgjørende rolle i sortimentet.

"Det er ulike roller for ulike biler, og du kan ikke måle suksess og viktighet bare ut fra volum. Du må også måle det etter hjerterytme," sa han.

I dag er Volkswagens tilbud av ikke-SUV-er allerede begrenset. I markeder som USA inkluderer det Jetta sedan, i tillegg til ytelseskombimodeller som Golf GTI og Golf R, i tillegg til nisjemodeller som ID. Buzz. Men selv med et relativt lavt salg - rundt 10 000 Golf-modeller årlig - kommer ikke disse bilene til å forsvinne.