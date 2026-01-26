VW ID.4 får en ansiktsløftning og et nytt navn senere i år

HQ

Volkswagen startet sine elbilplaner med å bruke "I.D"-navnet som en kategori i seg selv, og har siden lansert ID.4, ID.3, ID.5 og nylig ID.7. Det ser imidlertid ut til at nummereringen har blitt en hindring, og derfor vil VW endre den senere i år.

Som rapportert av Automotive News, vil ID.4 endre navn til bare "ID" senere i år, noe som foreløpig lar resten av navnene på bilene i serien være ubestemt.

Dette sammenfaller med en ny faceliftet versjon, som er den første store redesignen på fem år. Vi vet ikke så mye, men vi kan forvente at de fysiske knappene på innsiden kommer tilbake, slik sjefsdesigner Andreas Mindt har sagt:

"[Knapper] vil være i hver eneste bil vi lager fra nå av. Vi kommer aldri noen gang til å gjøre denne feilen igjen. På rattet vil vi ha fysiske knapper. Ærlig talt, det er en bil. Det er ikke en telefon."