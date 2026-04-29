VW skal endelig avduke ID. Polo i dag.

HQ

Vi har sett en rekke teasere, til og med litt offisiell informasjon, men i dag vil Volkswagen endelig formelt avduke den kommende ID. Polo, en ny, billigere elbil som kan være en bredere tilbakestilling av VWs elektriske ambisjoner.

For å oppdatere deg, ID. Polo er en kompakt elbil med en målpris på rundt 25 000 euro, noe som plasserer den i direkte konkurranse med biler som Renault 5. Men det er ikke bare nok en ID-modell. Det er den første som fullt ut tar i bruk VWs nye designspråk under designsjef Andreas Mindt, og den er sterkt inspirert av "ID.2 all concept", som var en forsmak på en mer "back to basics"-tilnærming.

VW har også omarbeidet interiøret, med flere fysiske knapper og kontroller, og sikter generelt mot et mer brukervennlig interiør. Den bruker den oppdaterte MEB+-plattformen, med en forventet rekkevidde på rundt 450 kilometer, og hurtiglading er også mulig. En GTI-variant med rundt 226 hestekrefter er også ventet på sikt.

Vi får vite mer når VW endelig trekker fra forhenget, noe som bør skje senere i dag.

