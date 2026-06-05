VW tror fortsatt at bensindrevne biler vil bli helt foreldet

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Noen bilprodusenter holder i disse dager igjen på sine elbilplaner. Det skyldes at etterspørselen ser ut til å synke i utvalgte markeder, men hvis du spør Volkswagen, så vil tradisjonelle bensindrevne biler til slutt bli helt og holdent overflødige.

I en overraskende direkte sammenligning hevdet Volkswagens salgs- og markedssjef Martin Sander i et intervju med Auto Express at dette kan sammenlignes med hvordan hesten forsvant som verdens primære transportmiddel.

"Vet du når hester ble forbudt?" spurte Sander. "Når ble det forbudt å kjøpe hester?" Han argumenterte for at folk naturlig gikk over til bil fordi bilen var den beste løsningen for å komme seg fra A til B, og han tror at et lignende skifte etter hvert vil skje med elbiler.

Ifølge Volkswagen risikerer man å støte fra seg kjøpere ved stadig å diskutere tidsfrister for å forby forbrenningsmotorer, i stedet for å overbevise dem om å omfavne ny teknologi. Sander mener at forbrukerne bør overbevises av bedre produkter, bedre ladeinfrastruktur og lavere driftskostnader i stedet for regulatorisk press.