VWs ID Golf kommer ikke før i 2030

Den nylige avdukingen av VW ID.3 Neo kan se ut som selskapets bud på et elektrisk Golf-lignende konsept, men det er faktisk en egen ID Golf på vei, men du trenger virkelig ikke å holde pusten for lanseringen.

Som rapportert av Motor1, VW har offisielt presset tilbake lanseringen til minst 2030. I en tale på Financial Times' Future of the Car-konferanse i London sa Volkswagen-sjef Thomas Schäfer at selskapet rett og slett ikke "trenger en elektrisk Golf i 2028", og argumenterte for at VWs nåværende EV-line-up er sterk nok for nå.

Forsinkelsen er også knyttet til pågående utviklingsproblemer rundt Volkswagen Groups neste generasjons SSP-plattform, som er ment å drive en hel rekke kommende biler fra VW, Audi og Porsche. ID Golf forventes å erstatte ID.3 som en elektrisk kombi, samtidig som den også vil gi opphav til GTI- og R-modeller.

Med tanke på at ID.Polo nylig ble avslørt med stor fanfare, gir det kanskje mer mening.