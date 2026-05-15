VWs ID Golf kommer ikke før i 2030
Med tanke på at Polo nettopp har kommet på markedet, er det sannsynligvis greit.
Den nylige avdukingen av VW ID.3 Neo kan se ut som selskapets bud på et elektrisk Golf-lignende konsept, men det er faktisk en egen ID Golf på vei, men du trenger virkelig ikke å holde pusten for lanseringen.
Som rapportert av Motor1, VW har offisielt presset tilbake lanseringen til minst 2030. I en tale på Financial Times' Future of the Car-konferanse i London sa Volkswagen-sjef Thomas Schäfer at selskapet rett og slett ikke "trenger en elektrisk Golf i 2028", og argumenterte for at VWs nåværende EV-line-up er sterk nok for nå.
Forsinkelsen er også knyttet til pågående utviklingsproblemer rundt Volkswagen Groups neste generasjons SSP-plattform, som er ment å drive en hel rekke kommende biler fra VW, Audi og Porsche. ID Golf forventes å erstatte ID.3 som en elektrisk kombi, samtidig som den også vil gi opphav til GTI- og R-modeller.
Med tanke på at ID.Polo nylig ble avslørt med stor fanfare, gir det kanskje mer mening.